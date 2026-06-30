Україна пропонує Південній Кореї партнерство у сфері безпеки – Сибіга

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Україна готова ділитися з Республікою Корея своїм досвідом у сфері безпеки та пропонує Сеулу взаємовигідне партнерство на тлі зростання загроз через співпрацю Росії та КНДР, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Через участь КНДР у війні проти України та підтримку режиму в Пхеньяні, Москва експортує нестабільність на Корейський півострів. Навпаки, Україна готова експортувати безпеку та ділитися своїм досвідом. Ми пропонуємо нашим партнерам у РК взаємовигідне партнерство у сфері безпеки", – написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що перебуває з візитом в демілітаризованій зоні в Кореї.

"Стає цілком зрозуміло, що глобальна безпека безпосередньо взаємопов’язана. За цією лінією стоїть тоталітарний режим, який активно допомагає Росії знищувати мирні українські міста. Через небезпечні дії Пхеньяна та Москви ця історична лінія тепер фізично пов’язана з нашими власними лініями фронту в Україні", – зазначив міністр.

За його словами, Республіка Корея досягла величезного успіху завдяки захисту своєї свободи, міжнародній солідарності та непохитним гарантіям безпеки. Саме це збереження свободи, суверенітету та демократичного вибору є тим, за що сьогодні бореться Україна, підкреслив Сибіга.

"Справжній мир ніколи не підтримується пустими клаптиками паперу, як-от Будапештський меморандум, а силою реального стримування. Як і Республіка Корея, Україна прагне до самозабезпечення, надійної протиповітряної оборони та передової, потужної оборонної промисловості, щоб запобігти майбутній агресії. Ми невпинно працюємо саме над цим майбутнім, забезпечуючи нашу довгострокову безпеку завдяки національній силі", – резюмував Сибіга.