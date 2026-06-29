Інтерфакс-Україна
Політика
18:22 29.06.2026

Рютте обговорив зі Стармером посилення допомоги для України

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Рютте обговорив зі Стармером посилення допомоги для України
Фото: x.com/SecGenNATO

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером збільшення оборонних інвестицій, активізацію оборонного виробництва та підтримку України.

"Мав плідну розмову з Кіром Стармером на Даунінг-стріт. Ми погодилися щодо важливості збільшення інвестицій у оборону, активізації оборонного виробництва та рішучої підтримки України. На саміті НАТО наступного тижня союзники продемонструють, як вони виконують свої зобов’язання", – написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялось, Стармер, який 22 червня 2026 року оголосив про свою відставку з посади, може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО, коли вона стане вакантною у 2028 році.

Теги: #рютте #допомога_україні #стармер

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