Інтерфакс-Україна
Політика
18:16 29.06.2026

Раді пропонують заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг – законопроєкт

1 хв читати
Раді пропонують заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг – законопроєкт

Народний депутат Олександр Юрченко (депутатська група "Відновлення України") пропонує Верховній Раді заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг.

Відповідний законопроєкт №15356 про внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та інших законів щодо вимог до інформації про товари та послуги зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство передбачає, що виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою, і вона може дублюватися будь-якою іншою мовою без винятків. Народний депутат пропонує уточнити у законодавстві, що дублювання інформації можливе будь-якою іншою мовою, крім мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором (державою-окупантом) – Російської Федерації.

"Використання мови держави-агресора у сфері комерційної інформації створює символічну присутність держави, яка здійснює агресію проти України. Запропонована зміна спрямована на мінімізацію такого впливу в економічному та інформаційному середовищі", – йдеться у пояснювальній записці.

Теги: #законопроєкт #російська_мова #верховна_рада #юрченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:54 29.06.2026
Раді пропонують штрафувати водіїв на 17-34 тис. грн у воєнний час за надмірний шум транспортних засобів

Раді пропонують штрафувати водіїв на 17-34 тис. грн у воєнний час за надмірний шум транспортних засобів

15:05 29.06.2026
Раді пропонують ухвалити рішення про втрату чинності низки застарілих постанов

Раді пропонують ухвалити рішення про втрату чинності низки застарілих постанов

12:31 29.06.2026
Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

Орден Європи вручатимуть за заслуги у підтримці курсу України на здобуття членства в ЄС – законопроєкт

10:40 29.06.2026
Законопроєкт про Пантеон передбачає вшанування глав держав, головнокомандувачів та видатних діячів України

Законопроєкт про Пантеон передбачає вшанування глав держав, головнокомандувачів та видатних діячів України

14:53 25.06.2026
Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

Оприлюднено законопроєкт про конкурсне призначення генпрокурора

09:14 24.06.2026
Профільний комітет Ради спробує переконати Мінфін для прийняття закону про інвестрахунки – глава комітету

Профільний комітет Ради спробує переконати Мінфін для прийняття закону про інвестрахунки – глава комітету

16:05 22.06.2026
Створено перший повний переклад Основного закону українською жестовою мовою

Створено перший повний переклад Основного закону українською жестовою мовою

11:43 18.06.2026
Мінцифри розробило законопроєкт для врегулювання ринку хмарних послуг

Мінцифри розробило законопроєкт для врегулювання ринку хмарних послуг

14:12 17.06.2026
Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

Офіс військового омбудсмана звернувся до Ради з проханням забезпечити рівні права для військових

11:55 17.06.2026
До 52% знизилася частка українців, які допускають втручання президента в роботу Кабміну і Ради під час війни

До 52% знизилася частка українців, які допускають втручання президента в роботу Кабміну і Ради під час війни

ВАЖЛИВЕ

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог

Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Українські та польські медіа виступили зі спільною заявою через кризу у відносинах між країнами

ОСТАННЄ

Туреччина працює над відновленням переговорів і активізацією дипломатичного процесу між Україною та РФ – Ердоган

Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

Напруга у стосунках з Польщею не вплине на участь польських компаній у відбудові України – Яценюк

Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Стармер може претендувати на пост генсека НАТО у 2028р. – ЗМІ

Путін заговорив про "доленосний" час для Росії

Сибіга привітав правові рішення Кувейту для запуску співробітництва у військовій сфері

Молдова пропонує включити пункт про вивід військ з Придністров'я в мирні договори щодо України – ЗМІ

Сибіга: якщо "дух Анкориджа" й існував колись, то зараз він мертвий

Фіцо хоче відправити словацьку делегацію на саміт НАТО без мандата на її затвердження – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА