Раді пропонують заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг – законопроєкт

Народний депутат Олександр Юрченко (депутатська група "Відновлення України") пропонує Верховній Раді заборонити дублювання інформації російською мовою у сфері послуг.

Відповідний законопроєкт №15356 про внесення змін до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та інших законів щодо вимог до інформації про товари та послуги зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинне законодавство передбачає, що виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою, і вона може дублюватися будь-якою іншою мовою без винятків. Народний депутат пропонує уточнити у законодавстві, що дублювання інформації можливе будь-якою іншою мовою, крім мови держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором (державою-окупантом) – Російської Федерації.

"Використання мови держави-агресора у сфері комерційної інформації створює символічну присутність держави, яка здійснює агресію проти України. Запропонована зміна спрямована на мінімізацію такого впливу в економічному та інформаційному середовищі", – йдеться у пояснювальній записці.