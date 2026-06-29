Раді пропонують штрафувати водіїв на 17-34 тис. грн у воєнний час за надмірний шум транспортних засобів

Народні депутати ініціюють запровадження адміністративної відповідальності – штраф від 17 до 34 тис. грн під час воєнного стану – за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт №15358 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму зареєстровано у Верховній Раді 28 червня, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, у період дії воєнного стану, з огляду на критичну небезпеку акустичного форсування двигунів для публічної безпеки та сил ППО, пропонується за перше порушення встановити штраф у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ) – 17 тис. грн, а за повторне протягом року – 34 тис.грн (2 000 НМДГ) з обов’язковим позбавленням права керування транспортом на строк від трьох до шести місяців.

Згідно із законопроєктом, у мирний час за перше порушення передбачено фіксований штраф у розмірі 8, 5 тис. грн (500 НМДГ), а за повторне протягом року – 17 тис. грн (1 000 НМДГ) з можливим позбавленням права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців або без такого.

Серед авторів законопроєкту – Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Олег Бондаренко ("Слуга народу").

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян у 2026 році становитиме 17 грн.