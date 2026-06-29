Туреччина працює над відновленням переговорів і активізацією дипломатичного процесу між Україною та РФ – Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина докладає зусиль для завершення війни між РФ та Україною тривалим миром, а також працює над відновленням переговорів і активізацією дипломатичного процесу.

Як повідомляє управління комунікацій голови Турецької держави в соцмережі Х в понеділок, про це Ердоган сказав під час телефонної розмови з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Ердоган в розмові також висловив очікування, що на Саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, буде продемонстрована сильна воля щодо посилення власної оборони Європи на базі НАТО та збереження трансатлантичного зв’язку, йдеться в повідомленні.