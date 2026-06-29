Інтерфакс-Україна
Політика
16:21 29.06.2026

Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

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Китай заявив про підтримку Білорусі "у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності"

Очільник КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай і Білорусь вступили "у свій найкращий період в історії" та запевнив, що Пекін підтримує Мінськ "у питаннях захисту її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності". Про це йдеться у прессрелізі Міністерства закордонних справ Китаю за підсумками візиту у Пекін Олександра Лукашенка на сайті у понеділок.

"Вранці 29 червня Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у державному пансіонаті "Дяоюйтай" у Пекіні", – йдеться у повідомленні міністерства.

Як передає МЗС Китаю, Сі Цзіньпін зазначив, що "китайсько-білоруські відносини витримали випробування мінливими міжнародними обставинами. За останні роки вони стрімко розвивалися та вступили у свій найкращий період в історії. Політична взаємна довіра між двома країнами є незмінною, а високоякісна співпраця в рамках "Одного поясу, одного шляху" дала плідні результати".

Голова Сі Цзіньпін також наголосив, що Китай і Білорусь "повинні підтримувати стратегічний зв’язок і продовжувати розвивати двосторонні відносини на високому рівні, щоб принести більше користі народам двох країн".

"Китай підтримує Білорусь у захисті її національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також у просуванні шляху розвитку, що відповідає її національним умовам. Китай продовжуватиме надавати підтримку розвитку Білорусі в міру своїх можливостей", – йдеться у повідомленні МЗС

Зазначається, що Лукашенко повністю підтримав оцінку двосторонніх відносин. Лукашенко зазначив, що Китай є "всебічним стратегічним партнером Білорусі, а всебічна та глибока практична співпраця між двома країнами забезпечує вагому підтримку економічному та соціальному розвитку Білорусі. Білорусь надає великого значення своїм відносинам з Китаєм і прагне зміцнити стратегічну комунікацію та розширити сфери співпраці з Китаєм, щоб сприяти подальшому розвитку двосторонніх відносин".

Лукашенко прибув до Пекіна одразу з Підмосков’я, де перед цим провів закриті дводенні переговори з Володимиром Путіним на Валдаї. У Китаї він заявив, що прагне тримати Сі Цзіньпіна в курсі міжнародної ситуації. Після офіційної частини лідери продовжили обговорення за робочим обідом, що, за заявою білоруської сторони, підкреслює "особливий рівень особистої довіри".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 19 червня Зеленський заявив, що вздовж кордону в Білорусі розташовані спеціальні ретранслятори, які Росія використовує для коригування ударів дронами по Україні. Він дав Мінську тиждень на демонтаж обладнання, попередивши: "Або це зроблять вони, або це зробимо ми". Згодом, посилаючись на розвідку, Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі припинили свою роботу. 25 червня Зеленський розповів, що Білорусь розбудовує прикордонну інфраструктуру (склади боєприпасів, пального тощо) для ймовірного розширення військової агресії.

Теги: #білорусь #китай #лукашенко #сі_цзіньпін

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