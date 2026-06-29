Інтерфакс-Україна
Політика
15:05 29.06.2026

Раді пропонують ухвалити рішення про втрату чинності низки застарілих постанов

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Раді пропонують ухвалити рішення про втрату чинності низки застарілих постанов

Народні депутати пропонують Верховній Раді визнати такими, що втратили чинність, низку постанов Верховної Ради та її Президії, ухвалених у період від проголошення незалежності України 1991 року до прийняття Конституції України 1996 року.

Відповідний проєкт постанови №15361 зареєстровано у Верховній Раді 28 червня, повідомляє сайт парламенту.

Запропоновано визнати такими, що втратили чинність, 44 документи, серед яких постанови Президії Верховної Ради про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання (9 вересня 1991 р.), про затвердження назви та характерних ознак грошової одиниці України (10 грудня 1991 р.), про доцільність проведення телемостів "Київ – Москва. Від столиці до столиці" (7 липня 1992 р.), постанови парламенту про спеціальні звання, формений одяг і знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України (22 квітня 1993 р.), про тимчасові слідчі ізолятори на територіях виправно-трудових колоній (6 травня 1993 р.).

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту постанови, ці акти свого часу оперативно врегульовували першочергові питання становлення української державності, правоохоронної діяльності, судоустрою, національної безпеки, формування фінансово-бюджетної та податкової систем, однак нині вони втратили актуальність.

Серед авторів проєкту постанови – голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікерка Олена Кондратюк.

Теги: #закони #верховна_рада

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