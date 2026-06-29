Напруга у стосунках з Польщею не вплине на участь польських компаній у відбудові України – Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Напруга у стосунках з Польщею не вплине на участь польських компаній у відбудові України, оскільки це питання заробітку, однак можливе розповсюдження ненависті в українському та польському суспільстві може вплинути на двосторонні стосунки між країнами та на членство України в ЄС, вважає голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр України (2014-2016) Арсеній Яценюк.

"Вони (Польща – ІФ-У) не відмовляться від того, щоб брати участь в відновленні України, тому що це питання про заробіток. Але тут є глибша проблема. Глибша проблема, що якщо ця ненависть буде розповсюджуватися в українському і польському суспільстві, а саме це хочуть радикали, це вплине і на бізнес-клімат, це вплине і на наші двосторонні стосунки, і це вплине на членство України в Європейському Союзі", – сказав він, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" під час спеціальної дискусії КБФ "Відновлення України: розмови чи дії?", присвяченої підсумкам Конференції з відновлення України.

Яценюк зазначив, що у такому випадку "поляки будуть займати зовсім іншу позицію, ніж вони займали до", крім того, вони можуть використати формулу лідера польської опозиційної партії "Право і справедливість" (ПіС) Ярослава Качинського щодо блокування членства України в ЄС.

"І чи є така кількість польського народу, яка буде підтримувати цю ідею? Звичайно є, подивіться на опитування. Тому тут настільки тонкий лід, і я вам скажу, що основний інтерес, щоб ми провалилися під цей лід, є в однієї столиці і в однієї людини. Столиця називається Москва, людина, яка є нелюд, це Путін", – зауважив він.