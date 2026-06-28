Конституція зафіксувала норми, які за десятиріччя перетворилися на цінності та переконання українців – Кучма

Фото: https://www.facebook.com/darka.olifer

Другий президент України (1994-2005) Леонід Кучма взяв участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя ухвалення Конституції України в сесійній залі Верховної Ради та отримав від спікера парламента Руслана Стефанчука нагрудний знак Верховної Ради "За служіння українському народу" імені Левка Лук'яненка – "За самовіддане служіння українському народу, зміцнення української державності та державного суверенітету України, захист національних інтересів, розвиток громадянського суспільства в Україні".

Про це повідомила речниця Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна" Дарка Оліфер у соцмережі Facebook.

"Більшість українських громадян згадують Конституцію нечасто. Але вона є частиною їхньої свідомості та світогляду. Саме Конституція зафіксувала норми, які за ці десятиріччя остаточно перетворилися для наших людей на цінності та переконання. Українські громадяни готові самовіддано відстоювати права і свободи людини – а це є наріжний камінь нашого суспільства, закладений Конституцією", – сказав Кучма, виступаючи з трибуни українського парламенту в неділю.

Він зазначив, що українські воїни захищають територіальну цілісність держави і саме це є правовою "червоною лінією", за яку Україна ніколи не відступить. "Не маємо такого права. Українські герої піднімають наш головний символ, синьо-жовтий прапор, на звільнених від ворога наших землях. Кожного разу це є подвиг. Але водночас це є і величне втілення статті 20 Основного закону", – наголосив другий президент.

За словами Кучми, Конституція захищає кожного українського громадянина, але і кожний українець сьогодні захищає Конституцію, "навіть коли про це не замислюється". "Значить, Конституція є правильним відбитком національної ідентичності українців, її живим проявом, а не якимось чужим текстом, який політики ухвалили тридцять років тому. Вже одне це робить не даремним політичне життя кожного з депутатів, які провели у цьому залі незабутню ніч з 27 на 28 червня 1996 року. Я хочу знову, як і тоді, подякувати їм з цієї трибуни", – сказав він.

Також другий президент зазначив, що українці об'єдналися перед лицем страшного ворога заради майбутнього. "Єдність навколо тих принципів та цінностей, які, серед інших, формулює українська Конституція", – наголосив Кучма.