Інтерфакс-Україна
Політика
17:20 28.06.2026

Стармер може претендувати на пост генсека НАТО у 2028р. – ЗМІ

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Стармер може претендувати на пост генсека НАТО у 2028р. – ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який 22 червня 2026 року оголосив про свою відставку з посади, може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО, коли вона стане вакантною у 2028 році, повідомляє The Observer.

Раніше видання було першоджерелом інформації про його відставку.

Observer також зазначає, що прихильники Стармера вже доклали чимало зусиль, аби довести його авторитет на саміті G7 у червні. Також видання називає відносини Стармера з президентом України Володимиром Зеленським "настільки близькими, що вони інколи випадково телефонують одне одному" (маючи на увазі так званий pocket dial, коли телефон здійснює виклик на номер, який часто зустрічається в історії дзвінків).

Наразі генсеком НАТО є колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, строк якого має закінчитися вже у 2028 році.

Теги: #нато #стармер #генсек_нато

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