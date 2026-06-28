Інтерфакс-Україна
Політика
17:02 28.06.2026

Путін заговорив про "доленосний" час для Росії

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Путін заговорив про "доленосний" час для Росії

Володимир Путін назвав нинішній період "доленосним" для Росії та звинуватив Захід у спробах послабити РФ, заявив, що її нібито не вдалося перемогти військовим шляхом.

Про це він сказав під час з’їзду партії "Єдина Росія", передають пропагандистські ЗМІ РФ у неділю.

За його словами, "Росію не можна перемогти на полі бою", а тому її "випробовують на міцність" і намагаються позбутися, оскільки Росія "завжди стояла на шляху зла". Путін стверджує, що Україна "відступає по всій лінії бойового зіткнення, тому перейшла до терористичних ударів по РФ".

При цьому він підтвердив, що вибори до Держдуми відбудуться у встановлені терміни (тобто у вересні), і заявив, що Захід спробує розхитати внутрішньополітичну ситуацію, "але це йому не вдасться".

Теги: #путін #росія

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