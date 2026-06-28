Інтерфакс-Україна
Політика
16:33 28.06.2026

Сибіга привітав правові рішення Кувейту для запуску співробітництва у військовій сфері

2 хв читати
Сибіга привітав правові рішення Кувейту для запуску співробітництва у військовій сфері

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав правові рішення Кувейту, що дозволять вступити в дію угоді з Україною про співробітництво у військовій та інших сферах.

"Вітаю рішення Держави Кувейт щодо завершення внутрішньодержавних правових процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах. Вдячний Еміру та уряду Кувейту, а також моєму колезі шейху Джарраху Аль-Сабаху за підтримку і сприяння", – написав Сибіга у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що угода ознаменовує новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах. Вона створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення нашого стратегічного діалогу.

"Україна, яка щодня протистоїть російській агресії, накопичила унікальний досвід захисту держави від сучасних безпекових загроз. Цей крок є логічним продовженням ширшої стратегії України щодо поглиблення зв’язків та безпекової співпраці з державами Затоки", – наголосив він.

Сибіга висловив упевненість, що українсько-кувейтська угода є своєчасною відповіддю на триваючі іранські повітряні атаки проти Кувейту та інших держав Затоки, останні з яких сталися лише цієї ночі.

"Учергове висловлюємо повну солідарність із Державою Кувейт та іншими членами РСАДЗ. Рішуче засуджуємо будь-які посягання на суверенітет і територіальну цілісність Кувейту та інших держав Ради співробітництва арабських держав Затоки.  Переконаний, що наша співпраця зробить вагомий внесок у зміцнення регіональної архітектури безпеки, підвищення оборонної спроможності як України, так і наших партнерів у регіоні Затоки з метою встановлення миру, стабільності й процвітання на усьому Близькому Сході", – наголосив він.

Теги: #кувейт #україна #опк #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 28.06.2026
Сибіга: якщо "дух Анкориджа" й існував колись, то зараз він мертвий

Сибіга: якщо "дух Анкориджа" й існував колись, то зараз він мертвий

18:50 27.06.2026
Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

Україна й Литва посилять співпрацю на рівні громад

17:34 27.06.2026
URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

16:52 27.06.2026
ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

ЄС та Україна запускають нові програми на €343 млн для розвитку технологій подвійного призначення

21:09 26.06.2026
Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії

Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у 2027 році в Естонії

17:38 26.06.2026
Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

Умови вступу України до ЄС мають захистити малих фермерів України та Польщі – Польська молочна палата

16:06 26.06.2026
Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

Сибіга разом з лідерами кримськотатарського народу провели в МЗС урочисту церемонію підняття кримськотатарського прапора

14:33 26.06.2026
Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

14:24 26.06.2026
Сибіга: очікуємо додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО в Анкарі

Сибіга: очікуємо додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО в Анкарі

13:33 26.06.2026
Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

Сибіга прокоментував ноту від Мінська і наголосив, що Україна уважно відслідковує розвиток ситуації на території Білорусі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог

Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Українські та польські медіа виступили зі спільною заявою через кризу у відносинах між країнами

Цей рік стане визначальним для економічного співробітництва України та Польщі – думка

ОСТАННЄ

Молдова пропонує включити пункт про вивід військ з Придністров'я в мирні договори щодо України – ЗМІ

Фіцо хоче відправити словацьку делегацію на саміт НАТО без мандата на її затвердження – ЗМІ

День Конституції нагадує про цінності, які захищає Україна - Порошенко

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

Фіцо анонсував найближчим часом проведення наступного раунду словацько-українських міжурядових консультацій

Євроінтеграція, мир та початковий держкапітал є умовами приватних інвестицій в Україну – віцепрезидент BlackRock

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА