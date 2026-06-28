Сибіга привітав правові рішення Кувейту для запуску співробітництва у військовій сфері

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав правові рішення Кувейту, що дозволять вступити в дію угоді з Україною про співробітництво у військовій та інших сферах.

"Вітаю рішення Держави Кувейт щодо завершення внутрішньодержавних правових процедур, необхідних для набрання чинності Угодою між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво у військовій та інших сферах. Вдячний Еміру та уряду Кувейту, а також моєму колезі шейху Джарраху Аль-Сабаху за підтримку і сприяння", – написав Сибіга у соцмережі Х у неділю.

Він зазначив, що угода ознаменовує новий етап українсько-кувейтського партнерства у військово-технічній, оборонній та безпековій сферах. Вона створює можливості для реалізації спільних проєктів, обміну досвідом і сучасними технологіями, а також поглиблення нашого стратегічного діалогу.

"Україна, яка щодня протистоїть російській агресії, накопичила унікальний досвід захисту держави від сучасних безпекових загроз. Цей крок є логічним продовженням ширшої стратегії України щодо поглиблення зв’язків та безпекової співпраці з державами Затоки", – наголосив він.

Сибіга висловив упевненість, що українсько-кувейтська угода є своєчасною відповіддю на триваючі іранські повітряні атаки проти Кувейту та інших держав Затоки, останні з яких сталися лише цієї ночі.

"Учергове висловлюємо повну солідарність із Державою Кувейт та іншими членами РСАДЗ. Рішуче засуджуємо будь-які посягання на суверенітет і територіальну цілісність Кувейту та інших держав Ради співробітництва арабських держав Затоки. Переконаний, що наша співпраця зробить вагомий внесок у зміцнення регіональної архітектури безпеки, підвищення оборонної спроможності як України, так і наших партнерів у регіоні Затоки з метою встановлення миру, стабільності й процвітання на усьому Близькому Сході", – наголосив він.