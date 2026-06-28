Інтерфакс-Україна
Політика
14:47 28.06.2026

Молдова пропонує включити пункт про вивід військ з Придністров'я в мирні договори щодо України – ЗМІ

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Молдова пропонує включити пункт про вивід військ з Придністров'я в мирні договори щодо України – ЗМІ

Президентка Молдови Майя Санду вважає за необхідне включити пункт про вивід військ з Придністров’я в мирні договори щодо України, повідомляє Point з посиланням на її заяви у ефірі Pro TV Chișinău.

"У разі можливих переговорів про завершення війни в Україні ЄС може також взяти до уваги придністровську проблему, зокрема мирне виведення російських військових з регіону", – заявила президентка. За її словами, незаконна присутність російських військ у Придністров’ї є головною проблемою регіону, і це питання постійно порушується як Кишиневом, так і європейськими партнерами

Санду підкреслила, що Придністров’я є частиною Молдови і включене в усі обговорення щодо європейського майбутнього країни. Вступ Молдови до ЄС, за її словами, вирішується в Брюсселі, а не в Москві.

Окремо Санду звернула увагу на випадки затримання молдавських громадян на лівому березі Дністра, яких утримують без законних підстав. Влада намагається врегулювати ці ситуації через діалог між Кишиневом і Тирасполем за підтримки ОБСЄ.

"Іноді нам вдається, іноді ні. Зараз є кілька людей, звільнення яких ми не можемо домогтися, але уряд продовжить докладати зусиль", – наголосила президентка.

У лютому 2025 року прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що міжнародний контекст може спонукати Росію вивести війська з Придністров’я в рамках переговорного процесу щодо України та нової архітектури безпеки ЄС.

У січні 2025 року Санду заявила, що Молдова готова надати фінансову підтримку Придністров’ю після виведення російських військ і заміни миротворчої місії цивільною під егідою ООН або ЄС.

Теги: #переговори #війська_рф #санду #придністровя #молдова

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