Сибіга: якщо "дух Анкориджа" й існував колись, то зараз він мертвий

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Міністр закордонних справ України прокоментував заяви очільників РФ щодо "духу Анкориджа", наголосивши, що будь-який план розроблений без України, приречений на смерть.

"Росіяни полюбляють говорити про "дух Анкориджа". Як і у випадку з будь-яким духом, ніхто достеменно не знає, що це таке. Але росіяни вірять у нього і вважають, що всі інші теж повинні в нього вірити. Реальність дає зрозуміти одне: якщо "дух Анкориджа" й існував колись, то зараз він, безсумнівно, мертвий", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у неділю.

Сибіга наголосив, що для "Росії урок Анкориджа полягає в тому, що будь-який мирний план, розроблений без України, приречений перетворитися на дух і зникнути. Москва має перестати вірити в духів і натомість відреагувати на серйозні пропозиції України сісти за стіл переговорів і покласти край війні".

"Чим довше Путін відмовляється визнати реальність, що він ніколи не досягне жодних цілей на полі бою, тим гірше ставатиме для Росії", – резюмував міністр закордонних справ України.