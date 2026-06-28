День Конституції нагадує про цінності, які захищає Україна - Порошенко

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у 30-ту річницю Конституції України наголосив на важливості збереження демократичних цінностей навіть під час війни.

"День Конституції під час великої війни – це не просто дата в календарі. Це нагадування, за яку саме Україну ми боремося", – написав політик у Facebook.

Лідер "Європейської солідарності" нагадав, що Конституція чітко визначає: господарем у державі є український народ.

Він підкреслив, що воєнний стан не може бути виправданням для обмеження парламентаризму, тиску на медіа чи переслідування політичних опонентів. "Сильна держава – це стабільна різноманітна система, де влада підзвітна та контрольована навіть у найтяжчі часи", – наголосив лідер опозиції.

Порошенко нагадав, що у 2019 році в Конституції було закріплено курс України до ЄС і НАТО, що стало цивілізаційним вибором. "ЄС та НАТО – це стандарти, інституції, верховенство права, довіра та демократія, яка працює", – додав він.

"Наші воїни сьогодні тримають фронт для того, щоб в Україні панували свобода, демократія, плюралізм, безпека, процвітання. Вільні люди захищають країну вільних людей. Тому ми такі сильні", – підсумував Порошенко.