Фіцо хоче відправити словацьку делегацію на саміт НАТО без мандата на її затвердження – ЗМІ

Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Словаччина планує максимально дистанціюватися від нових пакетів підтримки для України на прийдешньому саміті Альянсу НАТО 7-8 липня – прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що виступає категорично проти надання Києву як фінансової, так і військової допомоги, повідомляє словацьке видання Aktuality.

"За інформацією журналістів, Фіцо налаштований рішуче і збирається відправити словацьку делегацію до Анкари (Туреччина) із "зав’язаними руками". Протягом цього тижня очільник уряду проведе серію зустрічей із посадовцями, аби юридично позбавити представників Словаччини мандату на схвалення будь-яких рішень, що стосуються фінансування чи озброєння України", йдеться у повідомленні видання.

Як зазначає Aktuality, очікується, що глави держав та урядів НАТО на майбутньому саміті пообіцяють виділити мільярди доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. За даними Politico, проєкт заключної заяви показує , що країни НАТО підтвердять свою відданість колективній обороні, оголосять про збільшення військової підтримки України та знову позначать Росію як довгострокову загрозу.

Фіцо назвав заплановану допомогу "масовою" та заявив, що хоче зустрітися з цього питання з відповідними чиновниками наступного тижня. Він хоче провести переговори таким чином, щоб словацька делегація поїхала на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

Свою позицію словацький прем’єр аргументує ризиком масштабної ескалації та загрозою прямого зіткнення НАТО з Росією. "Я не можу заборонити іншим країнам, які хочуть скинутися на війну. Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо отримати Третю світову війну", – заявив Фіцо.

Він резюмував, що позиція Братислави залишається непохитною: жодної підтримки продовження бойових дій, а Словаччина не виділить жодного євро на військові витрати України.

Як повідомлялося, Фіцо та його уряд неодноразово критикували західну військову допомогу Україні, закликаючи до негайних мирних переговорів з РФ.