Інтерфакс-Україна
Політика
12:12 28.06.2026

Фіцо хоче відправити словацьку делегацію на саміт НАТО без мандата на її затвердження – ЗМІ

2 хв читати
Фіцо хоче відправити словацьку делегацію на саміт НАТО без мандата на її затвердження – ЗМІ
Фото: https://www.facebook.com/robertficosk

Словаччина планує максимально дистанціюватися від нових пакетів підтримки для України на прийдешньому саміті Альянсу НАТО 7-8 липня – прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо заявив, що виступає категорично проти надання Києву як фінансової, так і військової допомоги, повідомляє словацьке видання Aktuality.

"За інформацією журналістів, Фіцо налаштований рішуче і збирається відправити словацьку делегацію до Анкари (Туреччина) із "зав’язаними руками". Протягом цього тижня очільник уряду проведе серію зустрічей із посадовцями, аби юридично позбавити представників Словаччини мандату на схвалення будь-яких рішень, що стосуються фінансування чи озброєння України", йдеться у повідомленні видання.

Як зазначає Aktuality, очікується, що глави держав та урядів НАТО на майбутньому саміті пообіцяють виділити мільярди доларів на закупівлю нової зброї та розширення виробничих потужностей. За даними Politico, проєкт заключної заяви показує , що країни НАТО підтвердять свою відданість колективній обороні, оголосять про збільшення військової підтримки України та знову позначать Росію як довгострокову загрозу.

Фіцо назвав заплановану допомогу "масовою" та заявив, що хоче зустрітися з цього питання з відповідними чиновниками наступного тижня. Він хоче провести переговори таким чином, щоб словацька делегація поїхала на саміт без мандата "залучати Словаччину до подальших військових позик чи фінансових внесків".

Свою позицію словацький прем’єр аргументує ризиком масштабної ескалації та загрозою прямого зіткнення НАТО з Росією. "Я не можу заборонити іншим країнам, які хочуть скинутися на війну. Знаєте, що може статися? Сюди залетить якийсь дрон, навмисно чи ненавмисно, впаде на житловий будинок, будуть загиблі чи поранені, і ми можемо отримати Третю світову війну", – заявив Фіцо.

Він резюмував, що позиція Братислави залишається непохитною: жодної підтримки продовження бойових дій, а Словаччина не виділить жодного євро на військові витрати України.

Як повідомлялося, Фіцо та його уряд неодноразово критикували західну військову допомогу Україні, закликаючи до негайних мирних переговорів з РФ.

Теги: #нато #фіцо #словаччина #підтримка_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 26.06.2026
Сибіга: очікуємо додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО в Анкарі

Сибіга: очікуємо додаткових рішень щодо зміцнення ППО під час саміту НАТО в Анкарі

19:50 25.06.2026
Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

Глави МЗС Україні і Словаччини розглянули підготовку до четвертого раунду міжурядових консультацій

15:37 25.06.2026
ЄІБ оголосив про новий пакет підтримки України більше як на EUR470 млн на житло, інфраструктуру та зміцнення приватного сектору

ЄІБ оголосив про новий пакет підтримки України більше як на EUR470 млн на житло, інфраструктуру та зміцнення приватного сектору

14:12 25.06.2026
Фіцо анонсував найближчим часом проведення наступного раунду словацько-українських міжурядових консультацій

Фіцо анонсував найближчим часом проведення наступного раунду словацько-українських міжурядових консультацій

13:58 25.06.2026
Фіцо: Війна в Україні не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів

Фіцо: Війна в Україні не має військового вирішення і може бути зупинена лише за столом переговорів

12:50 23.06.2026
Понад 200 осіб затримано в Туреччині напередодні саміту НАТО за підозрою в екстремізмі

Понад 200 осіб затримано в Туреччині напередодні саміту НАТО за підозрою в екстремізмі

12:26 19.06.2026
Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

Міноборони України і НАТО оголосило конкурс на інноваційне рішення для блокування летовищ противника

11:45 19.06.2026
Фіцо розповів про відкриту розмову з Зеленським у Брюсселі

Фіцо розповів про відкриту розмову з Зеленським у Брюсселі

23:20 18.06.2026
Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

Фіцо очікує зустрічі із Зеленським на саміті у Гданську

17:34 18.06.2026
Заступник глави Пентагону: Важливо, щоб союзники НАТО збільшували підтримку України через ініціативу PURL

Заступник глави Пентагону: Важливо, щоб союзники НАТО збільшували підтримку України через ініціативу PURL

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог

Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Українські та польські медіа виступили зі спільною заявою через кризу у відносинах між країнами

Цей рік стане визначальним для економічного співробітництва України та Польщі – думка

ОСТАННЄ

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

Євроінтеграція, мир та початковий держкапітал є умовами приватних інвестицій в Україну – віцепрезидент BlackRock

Україна закликає міжнародну спільноту до пильності через навчання в Гродненській області Білорусі – Сибіга

Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

Москва хоче зрозуміти позицію Вашингтона після саміту G7, що відбувся в Евіані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА