Інтерфакс-Україна
Політика
21:19 26.06.2026

Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

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Зеленський: Крим – у центрі політики гарантування справедливості для України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боротьба за деокупацію Криму залишається пріоритетом державної політики, наголосивши на нерозривному зв'язку між справедливістю для України та справедливістю для кримськотатарського народу.

"Сьогодні жодна людина на землі не скаже, що ми за Крим не боремось і що ми про Крим забули. Кожен день доводить, що Україна пам'ятає про кожну свою частину, про кожну свою людину й справді б'ється заради справедливості для всієї нашої держави та кожної її невід'ємної частини", – написав він у Телеграм з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Президент наголосив, що Росія принесла в Україну свою війну спочатку саме в Крим, і тепер українською активністю – санкціями середньої дальності проти російського окупанта, планом далекобійних санкцій та всіма іншими формами тиску на агресора – Україна робить все, щоб примусити Росію до закінчення війни й до відновлення справедливості.

"І саме Крим – у центрі цієї нашої політики гарантування справедливості. Росія перетворила Крим на плацдарм для загарбницьких операцій проти інших частин нашої держави й проти інших країн. Росія дуже довго намагалася нормалізувати свою війну і змусити Україну, всю Європу та світ звикнути, що її агресію начебто не зупинити й справедливість начебто не відновити", – підкреслив він.

"Сьогодні Україна позбавляє Росію цього плацдарму і ставить крапку на її намаганнях нормалізувати війну. І коли ми це робимо, ми пам'ятаємо, що справедливість для України означає справедливість і для Кримськотатарського народу. Народу, що був змушений пройти через депортацію та десятиліття знущань. Народу, який зміг повернутися на батьківщину, але чий дім росіяни знову спробували викрасти. Народу, який зберігає свою життєву силу і є невід'ємною частиною нашого суспільства", – пише президент.

За його словами, у День вшанування кримськотатарського прапора, який об'єднує весь Кримськотатарський народ, Україна стверджує, що бореться за себе й за всі свої землі, захищає справедливість для себе і всіх своїх людей – кожного й кожну, для кого вся Україна та Крим – це рідний дім.

"Маємо зупинити російську агресію. Маємо повернути на свободу всіх тих, хто зараз у російській неволі. Маємо гарантувати безпеку та надійний мир усій нашій державі та всім нашим людям", – підкреслив президент.

 

Теги: #центр #крим #зеленський

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