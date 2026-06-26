Інтерфакс-Україна
Політика
17:04 26.06.2026

Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

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Україна продовжила санкції проти компаній, пов'язаних із російським ВПК, та ввела обмеження щодо колаборантів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо продовження санкцій проти суб’єктів, які обслуговують російський ВПК, та запровадження санкцій щодо зрадників-колаборантів.

Як повідомляють на сайті Офісу президента, перше рішення стосується продовження санкцій проти компаній та їхніх засновників, які виробляють і модернізують російську вогнепальну зброю, створюють дрони та системи обміну даними для окупантів, здійснюють метеорологічне й інформаційно-технічне забезпечення російської авіації.

"Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії та служать РФ на тимчасово окупованих територіях. Серед них – так звані міністри, депутати, судді", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, під обмеження підпала директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка допомагала викрадати й незаконно переміщувати дітей із тимчасово окупованих територій Донеччини до Росії. Також – керівник агрофірми "МИР" Іван Доценко, що закликав представників бізнесу та аграріїв окупованої Херсонської області співпрацювати з ворогом, підприємство "Союзметалсервіс", яке забезпечує роботу незаконно захоплених окупантами металургійних, коксохімічних та вугільних підприємств Донеччини й Луганщини.

"Кожен, хто допомагає Росії вести війну проти України – на полі бою, в кабінетах окупаційних адміністрацій чи в інформаційному просторі, – повинен бути готовим до нових санкцій. Санкційний тиск на таких осіб лише зростатиме як в Україні, так і в інших країнах світу", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Відповідні укази №501/2026 та №502/2026 опубліковані на сайті Офісу президента.

Теги: #колаборанти #впк #зеленський #санкції_рф

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