Кличко на полях URC 2026 обговорив співпрацю з ЄБРР, ООН-Хабітат та польськими урядовцями

Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з керуючим регіональним менеджером Групи сталої інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в центральній та східній Європі Ігорем Старчаком, під час якої подякував за рішення щодо надання Києву кредиту на EUR150 млн на модернізацію метрополітену, зокрема, на закупівлю нових вагонів.

"Обговорили подальшу співпрацю української столиці з ЄБРР. Зазначив, що Київ також розраховує на фінансову підтримку в реалізації плану стійкості столиці й підготовки до наступної зими. Йдеться про виділення на ці заходи позики в 50 млн євро. Над такою угодою Київ працює сьогодні з ЄБРР", – написав Кличко в Телеграм у п’ятницю.

Під час перебування на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) в польському Ґданську він також зустрівся із заступницею генерального секретаря ООН, виконавчою директоркою програми ООН зі сприяння сталому розвитку населених пунктів "ООН-Хабітат" Анаклаудією Россбах та представниками керівництва організації ООН-Хабітат.

"Говорили про подальшу співпрацю, в якій зацікавлений Київ. Зазначу, що ООН-Хабітат супроводжував Київ у формуванні практичних і ефективних кроків для оновлення Генерального плану столиці через відкритий міжнародний конкурс. Із чіткими правилами, професійною оцінкою та міжнародною експертизою. Зокрема, із залученням ISOCARP – міжнародної професійної організації урбаністів, яка напрацювала пропозиції щодо підходу до проведення такого конкурсу",- розповів Кличко.

Він зазначив, що очікуємо від ООН-Хабітат подальшої практичної підтримки, щоб ці напрацювання реалізувати в проведення конкурсу із залученням сильних фахівців і визначенням розробника, здатного підготувати для Києва "сучасний Генеральний план європейського рівня".

За словами мера, ООН-Хабітат координує в Україні зусилля зі сталого розвитку міст та громад, що постраждали від російської агресії, з урбаністичного планування, зокрема, надає експертну підтримку українським урядовим та місцевим органам влади.

Також Кличко повідомив, що в рамках URC 2026 взяв участь у дискусії "Відновлення попри війну – майбутнє, яке створюємо вже сьогодні" разом з мером Ґданська Олександрою Дулькевич, українськими та польськими урядовцями, представниками великого бізнесу. "Говорили про те, якою має постати після великої війни Україна. Наголосив, що головне – не тільки відновити та звести нові будівлі замість зруйнованих російським агресором. Україна має трансформуватися інституційно, впровадити реальні реформи – економічні, антикорупційні, правові. Продовжити реформу з децентралізації, щоб зберегти і посилити місцеве самоврядування", – сказав він.