Сибіга про Польщу: давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, аби стабілізувати відносини

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Україна готова до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства з Польщею, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав під час спілкування з медіа після церемонії підняття кримськотатарського стягу біля МЗС.

"Ми, як Україна, готові до рівноправного, чесного взаємовигідного партнерства, тому що ми потребуємо один одного, як на шляху до членства в Європейському Союзі, так і в безпековій сфері. Це очевидно, що безпека України – це теж безпека Польщі. Це абсолютно парадигма", – сказав міністр, коментуючи поточну ситуацію з Польщею.

За словами Сибіги, те, що українська делегація на чолі з прем’єр-міністром взяла участь в Конференцію з відновлення України у Гданську, свідчить про готовність далі розвивати цей діалог.

"Ми, до речі, підтримуємо дипломатичні канали відкритими. ми працюємо, є в нас відповідні обговорення, в тому числі і по документах, які мали прийматися, по подальших кроках, по подальших можливих контактах. Тому, давайте задіємо весь необхідний дипломатичний інструментарій, він є", – заявив глава МЗС.

Він зазначив , що Україна знає, як це робити, аби стабілізувати ці стосунки, "деескалювати напругу на тих напрямках, де вона справді існує".

"Так, у нас можна характеризувати зараз певним кризовим станом наші двосторонні відносини, тому потрібно далі йти вперед", – сказав Сибіга, відзначивши значний прогрес зі складних питань, зокрема історичних, за останні півтора роки.

Міністр підкреслив , що емоції потрібно відставити в сторону, а чвари вигідні лише спільному ворогу – РФ.

"Україна – частина європейського простору. Історія свідчить, що складні сторінки історії, складні моменти взаємовідносин були в кожній країні на європейському континенті. Така історія, така геополітична реальність. Але, з іншого боку, будь-які напруги, будь-які негативні, скажімо, тенденції в розвитку, вони грають на руку Москви. І це саме про випадок з Польщею", – наголосив Сибіга.