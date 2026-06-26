Інтерфакс-Україна
Політика
14:27 26.06.2026

Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ

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Кулеба підписав на URC 2026 меморандум про запуск ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, ЄК та ЄІБ
Фото: Мінрозвитку

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба спільно з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос підписали меморандум про взаєморозуміння щодо ініціативи з безпеки та сполучності між Україною, Європейською Комісією та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Відповідний документ було підписано в межах Конференції з відновлення України (URC 2026) у польському Гданську.

Як повідомив Кулеба в Телеграм у п’ятницю, документ передбачає розвиток прикордонної інфраструктури та модернізацію пунктів пропуску, інтеграцію України до європейської транспортної мережі TEN-T та реалізацію проєктів у транспортній, енергетичній та цифровій інфраструктурі.

Також в межах меморандуму передбачено мобілізацію міжнародної технічної допомоги та експертної підтримки та створення постійного механізму координації між Україною, Європейською комісією та ЄІБ для реалізації спільних інвестиційних проєктів.

Зазначається, що першим результатом ініціативи стане проєкт "Інфраструктура західного кордону України", для реалізації якого ЄІБ надасть рамкову позику загальним обсягом EUR120 млн.

Віцепрем’єр з відновлення уточнив, що до кінця літа очікується підписання першого траншу фінансування у розмірі EUR60 млн.

"Кошти будуть спрямовані на розвиток прикордонної інфраструктури, збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску та покращення транспортного сполучення України з державами-членами Європейського Союзу", – наголосив Кулеба.

Серед іншого меморандум охоплює можливість ширшого використання інструментів технічної допомоги, зокрема програми Jaspers що дозволить залучати міжнародних експертів до підготовки та супроводу великих інфраструктурних проєктів.

"Це новий механізм довгострокової співпраці, який допоможе швидше реалізовувати стратегічні проєкти, посилювати стійкість критичної інфраструктури та прискорювати інтеграцію України до ЄС", – підкреслив віцепрем’єр з відновлення.

Теги: #кулеба_олексій #єк #єіб #urc_2026

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