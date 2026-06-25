Інтерфакс-Україна
Політика
21:58 25.06.2026

Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

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Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну
Фото: скриншот відео

Сполучені Штати більше не є нейтральними посередниками у війні РФ проти України та підтримують територіальну цілісність України, військову й енергетичну допомогу та санкції проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані, з одного боку, на рівні України, де Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії", – зазначив Макрон під час пресконференції на саміті Франція-Італія в місті Антіб.

 

Теги: #макрон #заява #сша

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