Макрон: США підтвердили в тексті, що більше не є нейтральними посередниками та підтримують Україну

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Сполучені Штати більше не є нейтральними посередниками у війні РФ проти України та підтримують територіальну цілісність України, військову й енергетичну допомогу та санкції проти Росії, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"Велика сімка сприяла важливому відновленню зближення наших партнерів в Евіані, з одного боку, на рівні України, де Сполучені Штати вперше підтвердили в тексті, що вони більше не є нейтральними посередниками, а разом з нами підтримують територіальну цілісність України, військову та енергетичну підтримку, а також санкції проти Росії", – зазначив Макрон під час пресконференції на саміті Франція-Італія в місті Антіб.