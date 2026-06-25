Фіцо анонсував найближчим часом проведення наступного раунду словацько-українських міжурядових консультацій

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що Братислава та Київ готуються до наступного раунду словацько-українських міжурядових консультацій.

"Найближчим часом наші країни готуються до проведення четвертого спільного засідання урядів Словаччини та України. Це унікальний механізм двостороннього співробітництва в нашому регіоні, який ми високо цінуємо. Він ґрунтується на практичних результатах, відкритому спілкуванні та переконанні, що партнерство та діалог часто є найефективнішим шляхом до досягнення стійких результатів", – сказав він на відкритті Конференції з питань відновлення України (URC 2026) в Гданську в четвер.

За словами Фіцо, енергетична безпека є одним із найкращих прикладів того, чого можна досягти завдяки практичній співпраці.

Зокрема, як зауважив прем’єр, Словаччина робить свій внесок через програму розвитку енергетичної інфраструктури загальною вартістю приблизно 100 мільйонів євро, спрямовану на зміцнення та стабілізацію електроенергетичної системи України та підтримку її інтеграції в європейські енергетичні ринки.

"Разом ми збільшуємо пропускну здатність електропередавальної лінії між Вельке Капушани на словацькій стороні та Мукачевом в Україні. Це не декларації, це конкретні результати. Це двосторонній процес. Ми зміцнюємо енергетичну безпеку України, і нам потрібна підтримка України. Історія, як це личить джентльменам, судитиме наше покоління не за промовами, які ми виголошували, а за рішеннями, які ми допомогли створити". – заявив Фіцо.

Попередні спільні міжурядові українсько-словацькі консультацій за участю прем’єр-міністра України Юлії Свириденко і прем’єр-міністра Словацької Республіки Роберта Фіцо відбулися в жовтні 2025 року.