Євроінтеграція, мир та початковий держкапітал є умовами приватних інвестицій в Україну – віцепрезидент BlackRock

Світ переживає історичний інвестиційний бум, приватний капітал має безліч можливостей для інвестицій по всьому світу, тож Україні для його залучення треба виконати три умови: рухатися у напрямку євроінтеграції, забезпечити перспективу миру та мати початковий державний (public) капітал у якості каталізатора, вважає віцепрезидент BlackRock Філіпп Гільдебранд.

"Всі три елементи пов'язані: державний капітал, розширення (ЄС за рахунок України) та певна перспектива миру є критично важливими", – сказав він на YES Dinner Discussion, яку організував Фонд Пінчука та Ялтинська європейська стратегія (YES) у середу у Гданську напередодні URC 2026, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Гільдебранд зазначив, що сьогодні додатковим конкурентом у боротьбі за приватний капітал виступає ще й індустрія штучного інтелекту.

"Існує безліч можливостей для капіталу, а це означає, що коли ми всі намагаємося побудувати цей шлях реконструкції, нам потрібно подумати про те, як зрештою отримати приватний капітал для підтримки довгострокової економічної структури реконструкції та після неї", – наголосив інвестиційний банкір.

За його словами, ці три умови він обговорював із президентом України Володимиром Зеленським у травні 2023 року.

"Я думаю, ми набагато ближче до того, щоб вони стали реальністю", – констатував Гільдебранд.

На його думку, вступ України до ЄС – це абсолютно критично важливо з точки зору забезпечення більшої стабільності та очікувань ринка, тож відкриття першого переговорного кластера – це важливий прорив.

"Другий (фактор) полягає в тому, що в певний момент вам потрібна перспектива миру або принаймні стабільності, припинення воєнних дій… Приватний капітал дуже важко мобілізувати масштабно, якщо у вас немає хоча б перспективи миру", – пояснив представник BlackRock, згадавши складну дискусію із Зеленським з цього приводу у 2023 році.

А щодо державного капіталу, він зауважив, що на початковому етапі приватного капіталу мало, тож державний капітал потрібен, щоб взяти на себе ініціативу та притягнути довгостроковий приватний капітал, і це підтверджує досвід інших випадків постконфліктної реконструкції.

"Сьогодні .. я більше ніж будь-коли з самого початку сподіваюся, що ми знаходимося на порозі можливості розробити схему (залучення) приватного капіталу", – підсумував Гільдебранд.