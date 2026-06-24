Україна закликає міжнародну спільноту до пильності через навчання в Гродненській області Білорусі – Сибіга

Фото: МЗС України

Україна закликає міжнародну спільноту залишатися пильною у світлі "військових навчань", що наразі проводяться в Гродненській області Білорусі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат Ошмянського району повідомляє приблизно 2000 призовників та створює попередні пункти збору. Хоча офіційно ці заходи класифікуються як рутинна перевірка даних, вони слугують тактикою залякування сусідніх держав. Керівництво Білорусі не демонструє намірів щодо деескалації. Натомість Мінськ посилює свою військову присутність поблизу кордонів України та країн НАТО", – написав міністр у соцмрежі Х.

Він підкреслив, що "ця стратегія узгоджується з інтересами Кремля, використовуючи політичний шантаж, що прямо суперечить публічним заявам білоруського керівництва щодо миру".

Сибіга додав, що Україна продовжує уважно стежити за діями Білорусі, а також повторює свої попередження Мінську щодо поглиблення участі в російській агресії та закликає міжнародну спільноту посилити тиск на режим Олександра Лукашенка.

Раніше в міноборони Білорусі повідомили, що у Гродненській області Білорусі проходять мобілізаційні заходи за участю військових комісаріатів. Зокрема, в Ошмянському районі, що безпосередньо межує з ЄС, до пунктів збору масово викликають військовозобов’язаних громадян для звірки та оновлення облікових даних.