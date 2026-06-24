Робоча група Ради ЄС у п'ятницю повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України – ЗМІ

Робоча група Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA) повторно розгляне питання оцінки результатів скринінгу кластерів 2-6 для України, загальмоване у вівторок Угорщиною, повідомляє "Європейська правда" з посиланнями на анонімні джерела, обізнані з ситуацією.

Як повідомляється на сайті видання, в разі позитивного рішення робоча група запропонує ЄС направити Україні листа з запрошенням подати переговорну позицію по кожному з кластерів, щоб почати обговорення їх відкриття.

"Робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС після оцінки результатів скринінгу має ухвалити рішення про те, що Україна достатньо підготовлена до переговорів", – розповів один зі співрозмовників.

Він додав, що на засіданні групи COELA в Брюсселі у вівторок, 23 червня, Угорщина не погодилася затвердити результати скринінгу, пояснюючи це тим, що її експертам необхідно більше часу для оцінки. Так само не були затверджені результати скринінгу кластерів 2-6 для Молдови.

Співрозмовник додав, що "рішення Угорщини ще не варто сприймати, як блокування, а радше як технічні застереження".

"Якщо Угорщина зніме свої "застереження щодо контролю" (scrutiny reserve), Кіпрське головування заявило, що готове внести це питання до порядку денного COREPER (Комітет постійних представників ЄС. – "ЄП") вже цієї п’ятниці", – повідомив один з дипломатів.

COREPER планує зібратися на засідання зранку у п’ятницю, 26 червня. Комітет постійних представників ЄС вже без обговорення, має прийняти рішення про надсилання Україні (та відповідно Молдові) листа з запрошенням подати свою переговорну позицію з метою відкриття кластерів 2-6.

Після цього посли ЄС розпочнуть обговорення переговорних позицій Євросоюзу по кожному кластеру, після затвердження яких кластер можна відкривати на відповідній Міжурядовій конференції.