Інтерфакс-Україна
Політика
14:38 24.06.2026

Москва хоче зрозуміти позицію Вашингтона після саміту G7, що відбувся в Евіані

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Москва хоче зрозуміти позицію Вашингтона після саміту G7, що відбувся в Евіані

Російська сторона готова вислухати представників адміністрації США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера під час їхнього чергового візиту до Москви, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Обговорюється, як уже зазначали Юрій Ушаков і Дмитро Пєсков, на їхнє прохання – черговий візит Віткоффа та Кушнера. Звісно, ми їх вислухаємо", – цитують Лаврова російські ЗМІ.

Лавров зазначив, що Москва хоче зрозуміти, якою є позиція Вашингтона після саміту G7 в Евіані. "Щодо України, повертаючись до того, з чого ми почали, ми хочемо зрозуміти, що там, в Евіані, сталося", – сказав він.

"Американці нам поки що не розповідали, що вони винесли з цього саміту "сімки" в Евіані і як вони бачать результати цього саміту, якою буде їхня подальша лінія поведінки", – додав Лавров.

Теги: #росія #g7 #сша #лавров

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