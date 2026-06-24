Квасневський прогнозує припинення вогню в Україні у найближчі місяці: Зараз у нас буря перед тишею

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Встановлення режиму припинення вогню в російсько-українській війні можливе вже в найближчі місяці, після чого перед Україною та країнами-партнерами постане низка економічних та соціальних викликів, зокрема, питання гарантій безпеки, відбудови, євроінтеграції та працевлаштування ветеранів, вважає експрезидент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Квасневський.

"Я думаю, що довготривалий мир – це те, чого ми не зможемо досягти у видимому часі. Що можливо – це певний вид припинення вогню, і я думаю, що це реальна можливість у найближчі місяці", – сказав Квасневський, виступаючи на заході "Стратегічне співробітництво заради процвітання України: об’єднання зусиль державного, приватного сектору та донорів для сприяння здійсненню реконструкції України" в рамках Конференції з питань відновлення України (URC 2026) у польському Гданську в середу.

Він вважає, що успішні атаки українських безпілотників по Москві, Санкт-Петербургу та інших містах РФ змінили психологічну ситуацію в РФ. "В наших мовах є таке речення, як "тиша перед бурею". Мій інстинкт підказує, що зараз у нас буря перед тишею. І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, наступного місяця", – сказав експрезидент Польщі.

Але припинення вогню, за його словами, означає, що перед Україною постануть проблеми у питаннях безпеки, відновлення, євроінтеграції та інтеграції ветеранів у суспільство.

"По-перше, це гарантії безпеки, особливо через неправильну позицію Америки. Україна не має шансів стати членом НАТО, але ми повинні запропонувати реальні, ефективні гарантії безпеки для України. Другий пункт – це реконструкція, яку необхідно робити, не чекаючи на всі ці угоди, особливо мирну угоду… Це має бути не лише будівництво, оскільки всі будівлі будуть відбудовані, але ми повинні створити цю Україну 2.0, нову Україну, сучасну, відкриту", – сказав Квасневський, додавши, що "Україна готова бути дуже сучасною".

"Пункт номер три – це Європейський Союз. Якщо ви не можете запропонувати Україні членство в НАТО, що, на мою думку, було б дуже розумним і правильним рішенням, і технічно легко зробити членство в ЄС. Це наше спільне європейське завдання. Нам слід подумати про це, нам слід працювати над цим і нам слід підготувати обидві сторони до цього. І в нас є кілька складних сфер, які необхідно вирішити: сільське господарство, послуги тощо", – додав він.

Квасневський закликав лідерів країн ЄС та України не чекати та не обговорювати ці складні питання, а вже зараз почати роботу на рівні експертів і на рівні співпраці.

"Я можу уявити собі багато політичних проблем у багатьох країнах, особливо в Європі. Щороку в деяких країнах відбуваються вибори, і цю українську карту розігрують деякі групи, які не дуже зацікавлені (в євроінтеграції України – ІФ-У) або підтримуються Росією, щоб зупинити або уповільнити процес членства України в Європейському Союзі. Але це те, що ми повинні зробити", – сказав експрезидент.

Останнім пунктом він назвав проблему працевлаштування українських ветеранів, наголосивши, що її зараз недооцінюють. "Припинення вогню означатиме, що з цієї величезної сьогоднішньої української армії, яка налічує близько мільйона людей, потрібно буде відправити щонайменше 500 тисяч, 50%, на цивільне життя, без зарплат, без роботи, з багатьма проблемами – вони є жертвами цієї війни. Це те, що нам потрібно обговорити зараз, і знайти рішення, як впоратися з цим питанням, бо я легко можу уявити, що ця група матиме проблеми з пошуком роботи і власної ролі в Україні, але вони також намагатимуться знайти ці можливості в Європі, і це може створити багато напруженості, яка буде використана цинічно усіма цими антиукраїнськими силами, які ми маємо, чесно кажучи, у всіх європейських країнах", – сказав Квасневський.

За його словами, це все необхідно обговорити з європейськими партнерами та підготувати спеціальні програми для ветеранів, багато з яких перебувають на передовій понад чотири роки, а деякі воюють з 2014 року.

"Це єдина робота, яку вони робили у своєму житті. Я акцентую на цій проблемі, тому що ми морально зобов’язані запропонувати щось для цих людей", – сказав Квасневський.