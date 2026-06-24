Рішення Зеленського не їхати на URC 2026 деескалює напруженість між країнами, вважає польський міністр

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Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк назвав гарним рішенням президента України Володимира Зеленського не відвідувати Конференцію з відновлення України (URC 2026), проведення якої заплановане на 25-26 червня в польському Гданську, пояснивши, що воно працює на деескалацію напруженості, яка виникла останніми тижнями у відносинах між країнами, повідомляється на сайті польського телеканалу PolSat у середу.

"Місяць тому відповідь була б такою: погано, що президента Зеленського тут немає, він має бути. Сьогодні, як сказав учора прем’єр-міністр Дональд Туск, за всіх цих обставин це гарне рішення, рішення, яке деескалює напруженість", – заявив Семоняк.

При цьому він зазначив, що вищезгадана конференція "має набагато ширший вимір, ніж просто польсько-український".

"Прем’єр-міністр Свириденко, голова уряду, дуже важлива людина в Україні, приїде, і жодної напруги, пов’язаної з присутністю президента Зеленського, не буде… Контекст УПА та історії домінував би на цій конференції, бо журналісти за кожної нагоди питали б Зеленського про це", – сказав міністр.

Семоняк розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського щодо найменування одного з українських підрозділів, назвавши його "величезною помилкою", але зазначив, що деескалація стосунків між країнами зараз необхідна через триваюче вторгнення РФ в Україну.

"З польського боку, безумовно, буде менше щирості, але розум диктує, що ми повинні мати належні стосунки з Україною. Ми повинні шукати підтримки Заходу, Сполучених Штатів, для України. Ми повинні прагнути мирної угоди, а також намагатися бути за столом переговорів, і це все", – підсумував він.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії. Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

23 червня стало відомо, що українську делегацію на конференції у Гданську очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко.