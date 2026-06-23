Рішення, що делегацію України на URC 2026 очолить прем'єр, – абсолютно виправдане – МЗС

Фото: МЗС України

Україна розраховує на успішне проведення Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у Гданьську, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Рішення, яке було ухвалено, що цього року очолить прем’єр-міністр делегацію України на цю конференцію- абсолютно виправдане. Воно спрямоване на те, щоб конференція залишалася у прагматичних, економічних , правильних рамках, без зайвої політизації і без скандалів ", – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

На думку речника, це "дуже правильне і виважене рішення". Окремо Тихий підкреслив, що конференція дуже важлива, і там будуть 58 урядових делегацій.

"І з польського боку – теж урядова, буде прем’єр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, шо з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні. Тому розраховуємо, що конференція буде дуже успішною, попри такі недружні з боку президента Польщі", – наголосив Тихий.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.

Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

23 червня стало відомо, що українську делегацію на конференції у Гданську очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко.