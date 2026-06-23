Інтерфакс-Україна
Політика
18:33 23.06.2026

МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог

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МЗС про комунікацію із Польщею: працюємо над зниженням емоцій. Україна – за діалог
Фото: МЗС України

Україна виступає за діалог з Польщею та за зниження емоцій, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв’язок. Ми, як МЗС, дипломатична команда президента України постійно підтримуємо зв’язок з польськими колегами", – сказав він в ефірі телемарафону у вівторок.

Речник наголосив, що зараз інформаційний простір заповнений "гострими заголовками", але паралельно відбувається "спокійна дипломатична робота".

"Я вас можу запевнити, що паралельно з оцією публічною стороною питання йде спокійна дипломатична робота для того, щоб все-таки- це задача дипломатії – врегулювати кризові ситуації, які є у відносинах", – сказав Тихий.

Також він закликав не забувати, що Україна та Польща є союзниками, у яких є спільний ворог – РФ, "як і багато століть перед цим". Як наголосили у МЗС, на цьому тлі мати суперечності між союзниками неправильно.

"Тут йдеться насамперед про позицію президента Польщі, не треба ототожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства", – сказав Тихий.

За його словами, Україна працює над зниженням емоцій та конструктивного діалогу з Польщею.

"Ми працюємо над тим, щоб все-такі ці гострі кути та емоції стишувати. Українська позиція дуже виважена. Ми – за діалог. В тому числі зі складних питань історичного минулого", – наголосив речник МЗС.

Як повідомлялось, наприкінці травня 2026 року президент Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування "імені Героїв УПА". Рішення викликало критику в Польщі, де Українську повстанську армію пов’язують із Волинською трагедією.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, пояснивши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії.

Після цього від польської нагороди відмовилися другий президент України Леонід Кучма, третій президент Віктор Ющенко, колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк та низка інших українських державних діячів.

21 червня Зеленський в інтерв’ю "ТСН" розповів, що пропонував Навроцькому зустрітися і провести конференцію, а той заявив, що "Україні не місце у Європі, бо це погано для польського фермера".

Теги: #польща #україна #конфлікт #мзс

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