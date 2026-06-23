Путін заявив про готовність РФ до переговорів з Україною на основі стамбульських домовленостей

Росія готова до мирних переговорів з Україною на основі Стамбульських домовленостей, заявив Володимир Путін.

"Росія, як уже не раз зазначалося, готова до мирних переговорів з Україною. Готова на основі домовленостей, яких було досягнуто ще в Стамбулі й парафовано українською делегацією. Отже, все їх влаштовувало", – сказав Путін під час наради з членами уряду РФ, пишуть російські ЗМІ.

Він також заявив, що під час переговорів з Києвом мають враховуватися домовленості, досягнуті в Анкориджі, та реалії на фронті.

"На базі домовленостей, досягнутих у Стамбулі, на основі модальностей, які обговорювалися в Анкориджі, та реалій на землі. А також (на базі) принципу, викладеного мною кілька років тому під час виступу в МЗС РФ", – сказав Путін.