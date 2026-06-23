Зеленський підписав закон про публічні закупівлі

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4888-ІХ про публічні закупівлі (законопроєкт №11520), що є вимогою за інструментом Світового банку "Операція з підтримки політики розвитку" (Development Policy Operations, DPO), свідчать дані на сайті парламенту.

"Нові правила гри офіційно запущено, але попереду найвідповідальніший етап – імплементація. Закон набере чинності через дев’ять місяців. Цей час дано для того, щоб Кабмін розробив усю необхідну підзаконну базу, а команда Prozorro технічно реалізувала всі нові інструменти в системі: від альтернативних пропозицій до динамічних систем закупівлі", – прокоментував документ заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Як повідомлялося, закон №4888-ІХ було прийнято в другому читанні на поенарному засіданні 26 травня 2026 року. Тоді його підтримали 245 нардепів, жодного голосу проти.

Закон гармонізує систему публічних закупівель із директивами ЄС та впроваджує нові інструменти, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи.

Документ спрощує залучення міжнародних інвестицій та підтримуватиме вітчизняні підприємства, зокрема створені ветеранами війни.

Ухвалення цього закону є вимогою Європейського Союзу та Світового банку в межах адаптації українського законодавства до acquis communautaire ЄС. Нова редакція має замінити чинний закон і запровадити прозоріші та конкурентніші механізми проведення тендерів. Як зазначали в Мінекономіки, документ спрямовано на імплементацію директиви 2014/24/EU, а публічні закупівлі є частиною першого, базового кластера переговорів про вступ України до ЄС.

У міністерстві додали, що успішне просування таких реформ відкриває доступ до фінансування у межах Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO) від Світового банку у розмірі $3,4 млрд. Отримані кошти спрямовуються безпосередньо до загального фонду держбюджету для покриття першочергових соціальних та гумвидатків.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, пропонується низка інновацій для підвищення ефективності торгів, зокрема ширше використання електронних інструментів та мінімізація можливостей для зловживань через винятки із загальних процедур, пропозиції власних рішень учасників. Також передбачено врегулювання механізму поділу великих закупівель на лоти, що не дасть змогу великим гравцям забирати всі замовлення та запровадить можливості невеликим регіональним компаніям для участі у масштабних тендерах.

Серед запропонованих урядом ключових норм – обов’язкове використання електронних каталогів для закупівель товарів у певному ціновому діапазоні (від 50 до 400 тис. грн), тоді як для робіт вартістю до 1,5 млн грн використання електронної системи залишається необов’язковим.

Розширено вимоги локалізації на закупівлі цивільних товарів для потреб Сил оборони, до переліку товарів, на які поширюється вимога локалізації, додані бронежилети, шоломи та механізовані засоби розмінування.

Крім того, передбачається удосконалення процедур застосування локалізації в публічних закупівлях, зокрема запроваджується поняття виробничої собівартості, яка стане базою для розрахунку ступеня локалізації