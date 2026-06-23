Прем'єр-міністра Польщі принизили відмовою Зеленського взяти участь в URC 2026, вважають у Навроцького

Керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач висловився стосовно того, що президент України Володимир Зеленський не братиме участі у запланованій на 25-26 червня п’ятій Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у Гданьську.

"Запрошення на конференцію в Гданську були підписані спільно прем’єр-міністром Туском та президентом Зеленським. Отже, обидва мали виступити в ролі господарів і приймати гостей. Президент України, незважаючи на те, що вже запросив гостей, відмовляється від участі, тим самим ставлячи прем’єр-міністра Туска в безглузде становище", – написав він у соціальній мережі Х у вівторок.

"Мені аж ніяк не приємно, що прем’єр-міністра Республіки принижують на міжнародній арені. Щодо цього прем’єр-міністра, на жаль, це не вперше", – додав він.

Як повідомлялося, URC 2026 відбудеться у місті Гданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови. Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

Президент Зеленський не братиме участі у конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську. Про це у вівторок повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, заявивши, що саме вона очолить українську делегацію на заході. "Я очолю українську делегацію та загалом нашу роботу на URC-2026 у Гданську", – сказала вона.

За її словами, до складу української команди також увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі.

Раніше Пшидач заявляв, що президент Польщі Кароль Навроцький не отримував запрошення на URC 2026 і тому не братиме в ньому участь. У свою чергу радник глави Української держави з комунікацій Дмитро Литвин на запитання журналістів щодо запрошення Навроцького на конференцію відповів: "Нам некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід в Польському ж місті, це внутрішньопольське питання".

Перед цим, 19 червня Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.