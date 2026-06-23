Інтерфакс-Україна
Політика
16:04 23.06.2026

Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні – Бюджетна декларація

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Фінансування виборів буде забезпечено після припинення воєнного стану в Україні – Бюджетна декларація

Бюджетна декларація на 2027-2029 роки передбачає, що фінансове забезпечення підготовки та проведення виборів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Згідно з постановою уряду №793 від 17 червня, якою схвалено Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, установлено, що фінансове забезпечення підготовки та проведення чергових виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів буде забезпечено після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Теги: #бюджетна_декларація #вибори

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