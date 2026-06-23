Конференція у Гданську відбудеться незалежно від того, хто псує нам роботу – Туск

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск анонсував укладання 200 угод і договорів між польськими та українськими компаніями на запланованій на 25-26 червня п’ятій Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026, URC 2026) у Гданьську та заявив, що працює над мінімізацією негативних наслідків рішень президентів Польщі та України Кароля Навроцького та Володимира Зеленського.

"Ми підготували 200 угод і договорів, які будуть укладені в Гданську між польськими та українськими компаніями… Незалежно від того, хто псує нам роботу у Варшаві та Києві – конференція у Гданську відбудеться, і ми виконаємо свою роботу", – цитує Туска канцелярія прем’єра в соцмережі Х у вівторок.

На початку засідання Ради міністрів Польщі він заявив, що "протягом багатьох годин ми працюємо над тим, щоб мінімізувати витрати та збитки, які виникли внаслідок рішення президентів України та Польщі".

"Я усвідомлюю суспільні настрої. Увесь світ був вражений самопожертвою та відкритістю поляків, які надали допомогу сотням тисяч біженців… Розумію настрої, але з огляду на стратегічну безпеку Польщі, я не прикладу руки до підживлення цих напруг. У довгострокових інтересах Польщі – будувати відносини з Україною на основі бачення майбутнього", – додав Туск.

Як повідомлялося, URC 2026 відбудеться у місті Гданськ 25-26 червня 2026 року. Захід спільно організовують уряди Польщі та України для мобілізації міжнародної підтримки, залучення інвестицій та планування відбудови. Конференція продовжує серію міжнародних форумів високого рівня, які раніше приймали Лугано, Лондон, Берлін і Рим.

Українську делегацію на конференцію очолить прем’єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, до складу української команди увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та звісно урядовці й парламентарі. Вона повідомила, що перед командою стоїть завдання досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність й стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами, та анонсувала підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо зміцнення української енергетики.

Раніше керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії Президента Марцін Пшидач заявляв, що президент Польщі Кароль Навроцький не отримував запрошення на URC 2026 і тому не братиме в ньому участь.

Перед цим, 19 червня Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.