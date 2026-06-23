Українські та польські медіа виступили зі спільною заявою через кризу у відносинах між країнами

Криза, в якій останнім часом опинилися польсько-українські відносини, викликає серйозне занепокоєння, "це час випробувань для поляків та українців", йдеться у спільній заяві польських та українських медіа, оприлюдненій у Gazeta Wyborcza.

"Нинішнє напруження… негативно впливає на ставлення до українок та українців, які стали такою важливою частиною польського суспільства, а також на сприйняття поляків українцями. Це додатковий виклик для політиків, ЗМІ, громадянського суспільства та громадян обох наших країн. Ми усвідомлюємо трагічні моменти польсько-української історії, які політики використовують у своїх власних цілях", – йдеться у заяві.

Наголошується, що сьогодні "нашим спільним завданням є зупинити путінську Росію. Час для серйозних розмов про минуле, для визнання провини та примирення настане тоді, коли Україна – за підтримки союзників – переможе агресора".

Підписанти зазначають, що Росія вже багато років поширює дезінформацію та намагається вбити клин між поляками та українцями.

"Нинішня криза у відносинах полегшує їй це завдання. Це час випробувань для поляків та українців. Наші політики повинні проявити мудрість і розсудливість, шукати порозуміння та вихід із кризи. Наші суспільства ж не повинні піддаватися маніпуляціям і мають і надалі підтримувати одне одного", – зауважують представники ЗМІ.

У заяві нагадали, що у 2013 році другий президент України Леонід Кучма та президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Кваснєвський написали: "Напередодні 70-ї річниці трагічних подій на Волині ми просимо наших співвітчизників зробити все, щоб вшанування пам'яті жертв минулих конфліктів не стало інструментом загострення відносин і марнування досягнень процесу примирення між нашими народами".

"Сьогодні цей обов'язок лежить на всіх нас", – наголосили представники польських та українських медіа.

Заяву підписали з польського боку: редакція Gazeta Wyborcza; редакція TOK FM; редакція Gazeta.pl; редакція Newsweek Польща; редакція OKO.press; редакція Onet.pl; редакція Polityka; редакція Sestry.eu; редакція журналу Pismo. Magazyn Opinii; Press Club Polska; редакція Slawa TV.

З українського боку: редакція Espreso TV; редакція "Європейської правди"; редакція "Української правди"; Асоціація "Незалежні регіональні видавці України" (Kolo.News, "Новини Рівного": інформаційний портал ogo.ua, "Життя Одеси", "MIG" Запоріжжя, "Телеграф Кременчука", "20 хвилин", "Всім", газета "РІА", портал ye.ua, газета "Гривня", "Молодий буковинський", Чернігівська медіагрупа); Прес-клуб України; радіо Новий Світ, звернення також опублікує "Kyiv Independent"