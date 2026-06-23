Речник уряду Польщі: Палац президента не виявив інтересу до URC 2026, але нема ознак того, що Зеленський не приїде

Речник уряду Польщі Адам Шлапка спростував повідомлення колишнього посла в Україні Бартоша Ціхоцького про те, що президент України Володимир Зеленського нібито відмовився від візиту до польського Ґданська, де на 25-26 червня запланована міжнародна Конференція з відбудови України (URC 2026), повідомляється на сайті польського телеканалу PolSat.

"У нас немає жодних ознак того, що президент Володимир Зеленський не буде присутній", – сказав Шлапка.

У той же час він наголосив, що уряд ще не отримав інформації про участь Зеленського на конференції і що незалежно від цього вона "обов'язково відбудеться, і буде українське представництво, оскільки вона стосується відбудови України", додавши, що для польської сторони важливо брати в ній участь.

"Можливо, там будуть представники уряду (України – ІФ-У)… Реальний вимір, практичний вимір, набагато важливіший за політичний вимір… Це мало стосуватися економічних питань, питання конкретної роботи... Наше завдання на даний момент, коли ми переживаємо велику напруженість, радше полягає в деескалації та забезпеченні того, щоб польські інтереси щодо безпеки та економіки були реалізовані", – сказав представник уряду Польщі.

На запитання, чи вплине українсько-польська дипломатична криза на атмосферу переговорів, він оцінив, що "обов'язково вплине". "Не можна заперечувати, що ми перебуваємо в безпрецедентній ситуації, найбільшій напруженості за багато років… Тим важливіше, щоб ми могли поговорити про майбутнє", – сказав Шлапка.

Він також заявив, що його "здивувала дискусія" щодо відсутності запрошення президенту Польщі Каролю Навроцькому на Конференцію з відбудови України, зазначивши, що це урядовий захід і що глава Польської держави також не запрошував представників уряду на президентські заходи.

"Конференція з реконструкції такого типу також проводилася в Берліні; до цього вона проводилася в Римі. Ні німецького, ні італійського президента там не було… Тут немає абсолютно жодного злого умислу, але, будьмо відвертими: Президентський палац не виявив жодного інтересу до цієї конференції, хіба що негативного", – додав Шлапка.

Речник глави Польської держави Рафал Леськевич днем раніше повідомив, що Навроцький не отримував запрошення ні від прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, ні від Зеленського, "тому ні президент, ні будь-хто з чиновників з офісу глави держави не буде на цій конференції".

Як повідомляє "Польське радіо", керівник Управління міжнародної політики в Канцелярії Президента Марцін Пшидач також заявляв, що Навроцький не отримав запрошення на URC 2026. "Організатором заходу є уряд Польщі і прем'єр Дональд Туск. З того, що дізнався від закордонних партнерів, то таке запрошення було надіслано спільно Туском і Зеленським в одному документі. Мої закордонні колеги запитують, чи президент Навроцький буде на конференції, а я відповідаю, що президента не запросили. А тому не їде на захід, на який не запрошували", – сказав він.

У свою чергу радник глави Української держави з комунікацій Дмитро Литвин на запитання журналістів щодо запрошення Навроцького на конференцію відповів: "Нам некоректно запрошувати пана президента Польщі на захід в Польському ж місті, це внутрішньопольське питання".

У той же час ні він, ні Зеленський, ні офіс голови держави наразі не дали відповіді щодо участі Зеленського у Конференції. "Ще аналізують… Як тільки, так одразу повідомимо", – сказав Литвин журналістам у понеділок.

Пшидач також заявив, що українська сторона нібито відмовилася від запланованої зустрічі у Варшаві між Навроцьким і Зеленським. "Ми встановили годину, дату цієї телефонної розмови. На жаль, українська сторона відмовилася. У ході подальших дипломатичних розмов дійшло до пропозиції приїзду президента Зеленського до Варшави. Було встановлено конкретну дату й час цієї зустрічі. Але знову за день перед цим візитом президент Зеленський відмовився від бажання приїхати до Варшави, пропонуючи черговий, знову інший час. Президентський палац визнав, що найпевніше українській стороні взагалі не йдеться про те, щоб розмова відбулася", – сказав він.

Литвин в свою чергу спростував цю заяву. "Погоджених дат обома сторонами не було", – сказав він журналістам.

Ексміністр закордонних справ Польщі, професор Яцек Чапутович вказав на невизначеність у Варшаві щодо присутності Зеленського на конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Ґданську. "Польська держава тут втратить, якщо Зеленський не приїде", – сказав він в ефірі програми "Погляд Шубартовича", додавши, що Навроцький вчинив "неналежні дії", позбавивши Зеленського Ордена Білого Орла і що Польща програла обмін ударами з Україною.

"Звичайно, ми повинні вимагати поваги до нашої пам'яті про жертв на Волині. Однак виявилося, що він вжив цих дій, скасував наказ, і це всюди коментують і критикують. Однак немає жодних ознак того, що Україна змінить свою назву. Іншими словами, ми не виграли цей обмін (ударами – ІФ-У)… Нас не запросять на ці різні рішення, які відбуватимуться навколо України. Наш статус, міжнародне становище Польщі, значно знизився, і після цього акту він ще більше знизиться", – пояснив Чапутович свою позицію.

Польсько-українська господарча палата у вівторок оприлюднила звернення до політиків Польщі та України із закликом уникати конфронтації та будувати нову, добру історію польсько-українських відносин. "Ми розраховуємо, що Ukraine Recovery Conference 2026 у Ґданську стане доказом польської дієздатності та солідарності щодо реалізації у дусі діалогу європейських прагнень України. Це відповідає інтересам Польщі. Разом ми пишемо нову, добру історію польсько-українських відносин", – зазначається у зверненні.

Польська Рада підприємництва, яка об'єднує дев'ять найбільших організацій, що представляють підприємців і роботодавців, також виступила із закликом до спокою у відносинах із Києвом, оскільки це шкодить інтересам обох країн.

Президент Конфедерації "Левіатан", яка наразі очолює Раду, Марек Ґура заявив, що підтримка добрих відносин є особливо важливою, оскільки польські компанії незабаром шукатимуть контрактів, пов'язаних з відбудовою України. "Ми справді говоримо про сотні мільярдів євро, які будуть складати інвестиції в інфраструктуру, у відбудову міст, у цифровізацію, в енергетику. Тож це величезні інвестиції. І добре було би, якби також польські фірми, спільно з європейськими партнерами брали в цьому участь", – сказав Ґура.