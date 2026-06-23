Уряд Литви подав у відставку, новим прем'єром стане Міндауг Сінкевічус – ЗМІ

Уряд Литви на чолі з Інгою Ругінене у вівторок подав у відставку, що пов'язано з формуванням нової коаліції, яка призначила прем'єр-міністром голову Литовської соціал-демократичної партії (LSDP) Міндауга Сінкевічуса, повідомляє литовське національне радіо і телебачення (LRT).

У вівторок вранці Кабінет міністрів зібрався на засідання, на якому було ухвалено постанову про відставку, йдеться у повідомленні на сайті мовника.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про відставку та повернення повноважень уряду президенту Республіки. <...> Рішення ухвалено", – сказала Ругінене.

ЇЇ представник Ігнас Добровольскас заявив, що з 24 червня до формування наступного, XXI уряду та отримання ним повноважень, повсякденну роботу Кабінету міністрів забезпечуватиме тимчасовий уряд.

Ругінене була призначена на посаду прем'єр-міністра в серпні минулого року. Уряд під її керівництвом склав присягу перед Сеймом у вересні минулого року.

Це вже другий раз за цей термін повноважень, коли змінюється уряд. Минулого року, після того як тодішній прем'єр-міністр Гінтаут Палуцкас пішов у відставку, також мав піти у відставку весь кабінет міністрів.

Після ухвалення постанови прем'єрка, яка досі виконує обов'язки, подасть заяву про відставку голові держави Гітану Науседі. Після підписання ним відповідного указу весь уряд буде відправлений у відставку. Тоді президент зможе призначити одного з міністрів тимчасовим прем'єром до формування нового уряду.

Кандидатура Сінкевічуса на посаду прем'єра ще має бути обговорена з президентом. Обравши кандидата, глава держави подасть його на затвердження Сейму. Депутати мають ухвалити рішення щодо нового прем'єра не пізніше ніж через тиждень після його представлення у залі пленарних засідань.

Щодо кандидатури прем'єр-міністра Сейм голосує відкрито – для її схвалення достатньо простої більшості голосів.

Якщо парламент затвердить кандидата на посаду прем'єр-міністра, той не пізніше ніж через 15 днів після призначення повинен представити парламенту сформований і затверджений президентом кабінет міністрів та винести на розгляд програму уряду. Уряд отримує повноваження на діяльність, коли більшість депутатів, присутніх на засіданні Сейму, схвалює його програму.

Як повідомляє мовник, минулого тижня соціал-демократи сформували нову правлячу більшість разом із Союзом демократів "В ім'я Литви" та фракцією Союзу литовських селян, зелених і християнських сімей (LVŽKŠS) у Сеймі. У ній на посаду прем'єр-міністра висунуто лідера ЛСДП М. Сінкевічуса.