Інтерфакс-Україна
Політика
10:47 23.06.2026

РФ повинна укласти мирну угоду, час працює проти неї – заступник постпреда США при ООН

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РФ повинна укласти мирну угоду, час працює проти неї – заступник постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни в Україні та укладанні угоди російською стороною, оскільки час працює проти неї, заявив заступник постійного представника Сполучених Штатів при ООН Ден Негря (Dan Negrea).

"Як наголосив президент Трамп під час саміту G7 минулого тижня, Росія повинна укласти угоду. Час працює проти Москви. Щомісяця Росія зазнає близько 40 000 втрат. Її економіка перебуває під серйозним тиском. Україна стрімко впроваджує інновації", – сказав Негря під час засідання Ради безпеки ООН.

"Єдиний шлях до вирішення цієї війни це дипломатія й переговори, а не подальше кровопролиття. Ніщо інше не зупинить це безглузде вбивство людей. Ця війна триває надто довго, і вона має закінчитися", – додав він.

Як повідомлялося, постійний представник України при ООН Андрій Мельник заявив, що Україна продовжує демонструвати готовність до мирного врегулювання війни, однак Росія відмовляється від прямих переговорів. "Україна запропонувала конкретний шлях уперед – зустріч двох лідерів на нейтральній території. У відповідь від пана Путіна ми почули: "Ні, знову і знову, ні", – сказав він.

Мельник закликав позбавити російський персонал права брати участь у миротворчих та поліцейських місіях ООН, а також заявив, що РФ варто залишити ООН. Також він заявив, що терпіння України не безмежне, і натякнув на можливу зміну підходів Києва, якщо орган продовжить зволікати з реакцією на російську агресію.

Джерело: https://x.com/USUN/status/2069168685130899747

Теги: #оон #війна #сша

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