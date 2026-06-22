Інтерфакс-Україна
Політика
18:38 22.06.2026

Цей рік стане визначальним для економічного співробітництва України та Польщі – думка

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Цей рік стане визначальним для економічного співробітництва України та Польщі – думка

Економічних наслідків від останніх подій навколо вищої нагороди Польщі, яку відібрали у президента України Володимира Зеленського, у короткій перспективі не буде, але саме 2026 рік стане визначальним для економічного співробітництва між Україною та Польщею, вважає регіональний директор Budimex в Україні, ексзаступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань.

"Я не очікую економічних наслідків поки що.  Багато залежить від результатів парламентських виборів 2027 року і формування нового уряду. Питання, що ініціативи теперішнього уряду Туска про спільні виробництва дронів або будівництво автобану Краківець – Львів, залишається на папері. Цей рік визначальний для економічного співробітництва між нашими країнами", – прокоментував він ситуацію агентству "Інтерфакс-Україна".

Як підкреслив президент KredoBank Якуб Карновський у мережі Х, до Конференції з питань відновлення України, що відбудеться у Гданську 24-25 червня, підприємці з Польщі, України та інших країн, включаючи сотні клієнтів Kredobank, готувалися місяцями.

"Україна щодня бореться за припинення боротьби з російською агресією та початок повномасштабного відновлення, яке теж принесе користь польським компаніям. Дрібномасштабні ініціативи, спрямовані на пошкодження польсько-українських відносин, шкодять польським підприємцям і приносять користь Росії", – написав він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що втягування польських та українських політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах.

Теги: #україна #довгань #співробітництво #туск #польща

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