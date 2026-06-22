Порошенко закликає провести аудит української політики щодо Польщі та повернути професійну дипломатію

Фото: https://eurosolidarity.org/2026/03/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко закликає до відновлення українсько-польського стратегічного партнерства та наголошує, що сильний союз із Польщею є національним інтересом України.

"Посилки з орденами поїхали до Варшави. Всі ми вихлюпнули зрозумілі емоції. А тепер усім треба заспокоїтись… Українсько-польські відносини – це не майданчик для хайпу, взаємних образ і політичної капіталізації на емоціях. Час припинити ескалацію там, де потрібні холодна голова, професійна дипломатія і державницька відповідальність", – сказав Порошенко у відеозверненні, опублікованому на сайті політсили.

За його словами, Україна та Польща можуть мати суперечки щодо аграрної політики, перевізників, конкуренції, політики пам’яті, тощо, але все це треба вирішувати "через дипломатію, через комунікацію і повагу, а не бійку в соціальних мережах, і без претензій до історичних підручників один одного – хай ними переймаються вчені, а не політики".

"Пропозиції мої і нашої команди наступні. Перше – припинити публічну ескалацію. Друге – негайно провести аудит української політики щодо Польщі: хто відповідає, яка стратегія, які канали комунікації, які проблеми, які рішення. Третє – повернути професійну дипломатію, не шоу, не образи, не спілкування через ЗМІ, не публічний шантаж, не гру у хто гостріше і болючіше відповість полякам, а системну роботу з польською державою і польським суспільством… Четверте – відокремити емоції від національного інтересу, бо національний інтерес України – це сильний союз із Польщею, підтримка Польщею України в ЄС і НАТО, спільна безпека та спільне стримування Росії", – сказав політик.

Порошенко також зазначив, що відкриття всіх переговорних кластерів з ЄС у липні поточного року залежить також він Польщі, і "тут не можна недооцінювати ризики – вікно можливостей дуже вузьке".

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Порошенко теж заявив про відмову від польського ордену Білого Орла та заявив, що рішення Навроцького було помилкою, але зазначив, що незмінною залишається його вдячність Польщі за підтримку України та українців у важкі часи та закликав шукати вихід із кризи у відносинах.