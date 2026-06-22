Інтерфакс-Україна
Політика
18:11 22.06.2026

Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало

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Сибіга в річницю нападу нацистської Німеччини на СРСР: якщо керівництво РФ шукає фашистів, хай подивиться в дзеркало
Фото: https://mfa.gov.ua/

РФ втратила моральне право використовувати дату нападу нацистської Німеччини на СРСР для власної воєнної пропаганди після віроломного нападу на Україну, наголошує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Коли радянсько-російська пропаганда говорила про 22 червня 1941 року, вона завжди називала напад Третього Райху "віроломним" і наголошувала, що він відбувся о 4-й годині ранку "без оголошення війни". Проте 24 лютого 2022 року Росія вчинила абсолютно так само. Віроломний напад на Україну, приблизно о 4-й ранку, "без оголошення війни", з усіх фронтів, із метою знищити нашу націю", – написав Сибіга в Телеграм у понеділок.

Він зазначив, український народ і держава вистояли, і "цілком правомірно повертають війну на територію агресора".

"Правда полягає в тому, що Москва втратила будь-яке моральне право використовувати цю дату для своєї теперішньої воєнної пропаганди. Якщо нинішнє керівництво в Москві, яке не має жодного стосунку до перемоги у Другій світовій війні, шукає фашистів, яких потрібно перемогти, їм варто просто подивитися в дзеркало", – наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що народи Радянського Союзу, зокрема й український, спільно перемогли та вигнали нацистських загарбників, і їхній подвиг в Україні пам’ятатимуть завжди.

"У цьому контексті особливо обурює те, що Москва десятиліттями працює над стиранням пам’яті про внесок українців, кримських татар, грузинів, вірмен, білорусів та інших народів у перемогу над нацизмом, натомість намагаючись приписати цей багатонаціональний подвиг виключно російському народу", – вказав він, додавши, що Україна втратила у цій війні щонайменше вісім мільйонів людей.

Міністр додав, до таких катастрофічних наслідків призвели, зокрема, кадрові чистки офіцерського складу напередодні війни, співпраця режиму Сталіна з Третім Рейхом, війна проти Фінляндії та відсутність самого радянського диктатора в перші дні війни.

Теги: #німеччина #пропаганда #срср #сибіга

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