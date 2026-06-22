Інтерфакс-Україна
Політика
16:07 22.06.2026

Навроцький заявив про шкоду від українських націоналістів і що ситуація з орденом виборів не стосується

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Навроцький заявив про шкоду від українських націоналістів і що ситуація з орденом виборів не стосується
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький, який раніше відкликав Орден Білого Орла у президента України Володимира Зеленського, що спричинило хвилю повернення українськими державними діячами польських нагород, назвав ситуацію "суперечкою" та заявив, що вона не стосується внутрішніх політичних процесів у Польщі, як раніше припустив Зеленський, повідомляє польський телеканал PolSat у понеділок.

"Володимире, шановний пане Президенте, суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Їх не існує, бо всі поляки знають і розуміють, скільки шкоди українські націоналісти завдали полякам і польським дітям", – заявив Навроцький, відповідаючи на попередні заяви Зеленського.

Він також наголосив, що українські націоналісти нібито скоювали злочини на польській землі і що це "розуміють всі патріоти". "Суперечка стосується сприйняття історичних питань і того факту, що в Польщі ми не приймаємо червоно-чорний бандерівський прапор", – сказав президент Польщі.

"Я не можу уявити ситуацію, в якій польські патріоти, і особливо польський президент і польський уряд, не будуть разом і єдині в такій ситуації… Президент Зеленський помиляється", – додав Навроцький.

Як повідомлялося, Зеленський вбачає у частині політичних процесів у Польщі, зокрема в діях Навроцького, прояви внутрішньої політичної боротьби та порівняв їх із риторикою колишнього прем’єра Угорщини Віктора Орбана щодо формування настроїв ненависті до українців. "Я бачу в цьому виключно електоральний процес, який почався, який буде у 27 році у них вибори прем’єр-міністра. Президент Кароль бореться за прем’єрське крісло, щоб його партія виграла у прем’єра Туска. Ось що відбувається. Чесно кажучи, ми тут не до чого. Це їх внутрішнє питання", – сказав він.

19 червня Навроцький оголосив про рішення позбавити Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера. В канцелярії Навроцького виправдали це тим, що перші двоє вже померли, а Шредер не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

Теги: #навроцький #націоналісти #польща #зеленський #нагорода

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