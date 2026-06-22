Інтерфакс-Україна
Політика
14:47 22.06.2026

Зеленський подякував Стармеру: Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні

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Зеленський подякував Стармеру: Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні
Фото: https://news.sky.com/

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність премєр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку, за всебічну підтримку України.

"Кіре, дякую за нашу співпрацю, за вашу підтримку та спільні рішення, які допомогли зміцнити нашу Європу та захист життя", – написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

"Велика Британія була, є і залишатиметься серед світових лідерів. Тут, в Україні, ми глибоко цінуємо Велику Британію, і кожна наша зустріч та кожна розмова завжди були наповнені справжньою змістовністю", – наголосив Зеленський.

Президент України висловив вдячність "за те, що ви завжди залишаєтеся на зв’язку, завжди залучені до процесу та завжди прагнете робити те, що потрібно і що справді допоможе".

"Бажаю Сполученому Королівству та всьому британському народу успіхів, а також реалізації ваших національних цілей. Ми віримо у Велику Британію", – резюмував очільник Української держави.

"Кіре, ви завжди бажаний гість в Україні", – додав він.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час спеціального звернення на Даунінг-стріт оголосив, що час його перебування на посаді добігає кінця. Він заявив, що йде у відставку з посади лідера Лейбористської партії та повідомив про своє рішення королю. Проте Стармер залишається на посаді прем’єр-міністра та лідера Лейбористської партії до обрання та вступу на посаду свого наступника.

Теги: #подяка #стармер #зеленський #велика_британія

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