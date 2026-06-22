Інтерфакс-Україна
Політика
14:26 22.06.2026

Голова євроінтеграційного комітету Ради: відставка Стармера з посади прем'єра Великої Британії не означатиме зміни її політики щодо України

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Голова євроінтеграційного комітету Ради: відставка Стармера з посади прем'єра Великої Британії не означатиме зміни її політики щодо України
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Курс Великої Британії щодо України залишиться незмінним попри відставку прем’єр-міністра Кіра Стармера, вважає голова євроінтеграційного комітету Верховної Ради Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Багатьох наших партнерів сьогодні штормить внутрішньополітично, і Велика Британія не є винятком. Сподіваюся, що зміна прем’єра не означатиме зміни британської політики щодо України. І лейбористи, і консерватори, як і більшість британського суспільства, усвідомлюють російську загрозу та необхідність підтримки України. Тому я не очікую радикального перегляду цієї політики," – сказала Климпуш-Цинцадзе у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Водночас народна депутатка підкреслила, що результати останніх місцевих виборів створюють для Лондона додаткові виклики, і новому уряду доведеться поєднувати внутрішні пріоритети зі збереженням активної ролі Великої Британії у підтримці України.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Великої Британії Стармер 22 червня оголосив про свою відставку.

Теги: #стармер #відставка #климпуш_цинцадзе #велика_британія

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