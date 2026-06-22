У Навроцького відповіли на закиди щодо Ордена Білого Орла у Муссоліні, Катерини ІІ та Шредера

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У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького виправдали Орден Білого Орла у Беніто Муссоліні, Єкатерини ІІ та "друга Кремля" Герхарда Шредера тим, що перші двоє вже померли, а Шредер не скоїв таких дій, які спонукали би відкликати його нагороду.

Такий коментар щодо останніх подій навколо вищої нагороди Польщі, яку відібрали у президента України Володимира Зеленського, опублікувала міністерка канцелярії президента країни Агнешка Єнджак у відповідь на його докори про те, що Муссоліні, Катерину II та Герхарда Шредера не позбавили цієї нагороди.

"Перші двоє (італійський диктатор Муссоліні та російська імператриця Єкатерина ІІ) вже давно померли, а Польща не відкликає орден посмертно. А колишній канцлер Німеччини ніколи настільки відкрито не ображав польський народ, як це зробив президент України, хоча його робота на путінську Росію справді заслуговує осуду як така, що шкодить Польщі та Європі. За часів правління Шредера в Німеччині не було споруджено жодних пам’ятників на честь Гітлера чи Гімлера. Жоден підрозділ Бундесверу не отримав імені "героїв СС"", – заявила Єнджак у соціальній мережі Х у понеділок.

За її словами, Орден Білого Орла є символом вдячності Республіки Польщі та найвищою нагородою, що присуджується заслуженим особам, яких з країною пов’язує особливий зв’язок і які поважають її цінності. Серед нагороджених, зокрема, святий Іван Павло II, генерали Владислав Андерс і Станіслав Мачек, ротмістр Вітольд Пілецький, прем’єр-міністр Ян Ольшевський та дисидент Анджей Почобут. І, звісно, численні іноземці, зокрема державні діячі.

"Але президент Зеленський, який зараз дорікає, що Муссоліні, Катерині II та Шрьодеру не відібрали орден, не скаржився на те, що вони його мають, коли три роки тому сам отримував цю нагороду. Крім того, до образи, якою стало присвоєння підрозділу української армії імені "героїв УПА", він додає ще одну, відправляючи нагороду кур’єром", – зазначила вона.

На її думку, суть справи полягає "в навмисній образі з боку українського лідера народу, який протягом останніх чотирьох років виявився найкращим другом України". Єнджак вважає, що "не вшановують вбивць предків тих, хто допоміг тобі, коли це було питанням життя чи смерті. Коли хтось простягає тобі руку допомоги, а ти охоче її хапаєш, то не ображаєш потім того, хто тобі допомагає".

"Скажемо собі відверто: президент Навроцький відхилив орден, а не руку. Ми підтримуємо Україну, але не дозволимо себе ображати", – резюмувала міністерка канцелярії Навроцького.

Як повідомлялося, 19 червня президент Польщі Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента Зеленського Ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства". 20 червня Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Навроцькому.

На тлі цих подій низка українських чинних і колишніх посадовців, зокрема президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.