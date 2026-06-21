Трамп заявив, що Стармер піде у відставку з посади прем'єра Британії через поразку в питаннях імміграції та енергетики

Президент США Дональд Трамп висловив думку, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер може піти у відставку з посади глави уряду після, як він стверджує, поразки у питаннях імміграційної політики та енергетики.

"Кір Стармер піде у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Він зазнав серйозної поразки у двох дуже важливих питаннях – ІММІГРАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИКИ (ВІДКРИТТЯ НАФТОВИХ РОДОВИЩ У ПІВНІЧНОМУ МОРІ!). Бажаю йому всього найкращого!", – зазначив Трамп у дописі, поширеному в соціальній мережі Truth Social.

Як повідомлялося, раніше агентство Reuters зазначало, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирається оголосить про відставку в понеділок, також має намір представити чіткий графік свого звільнення.