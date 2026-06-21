Туск: втягування політиків Польщі та України у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що втягування польських та українських політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах.
"Втягування політиків Польщі та України у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", – зазначив Туск у соціальній мережі Х.
За його словами, у розмовах з європейськими партнерами він намагається мінімізувати втрати та знизити напругу.
"У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання", – додав прем’єр-міністр Польщі.