Туск: втягування політиків Польщі та України у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що втягування польських та українських політиків у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони у бізнесовому, геополітичному та репутаційному вимірах.

"Втягування політиків Польщі та України у конфлікт є стратегічною помилкою, від якої постраждають обидві сторони: у бізнес-плані, геополітичному плані та з точки зору репутації. А в політиці, як відомо, помилка гірша за злочин", – зазначив Туск у соціальній мережі Х.

За його словами, у розмовах з європейськими партнерами він намагається мінімізувати втрати та знизити напругу.

"У розмовах із моїми європейськими партнерами я намагаюся мінімізувати втрати та знизити напругу. Це нелегке завдання", – додав прем’єр-міністр Польщі.