Посол Зварич відмовився від польського ордену на протест проти руйнування спадщини примирення між країнами

Посол України в Чехії, експосол України в Польщі (2022-24) Василь Зварич відмовився від Ордена "Командорський хрест із зіркою "За заслуги", отриманого у липні 2024 року від на той час президента Республіки Польща Анджея Дуди.

"Моє рішення відмовитись від державної нагороди Республіки Польща не є жестом неповаги до польського народу, до моїх польських друзів чи до тих людей у Польщі, які багато років працювали задля українсько-польського порозуміння. Навпаки – це протест проти руйнування спадщини українсько-польського примирення, яку десятиліттями будували люди доброї волі по обидва боки кордону. Я й надалі вірю, що українці та поляки залишаться союзниками. Але союзництво може бути міцним лише тоді, коли воно ґрунтується на взаємній повазі, рівності та визнанні права кожного народу на власну пам’ять, власну гідність і власних героїв", – написав Зварич у Facebook в неділю.

Він наголосив, що щиро вдячний своїм польським друзям за визнання, завдяки якому він отримав цю нагороду, але "відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща".

За словами дипломата, "сьогодні важко знайти народ, який був би більш відданим дружбі та партнерству з Польщею, ніж українці, які завжди будуть вдячні полякам за відкриті серця й домівки в умовах російської агресії", але президент Польщі Кароль Навроцький своїм рішенням позбавити президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі "фактично поставив під сумнів десятиліття копіткої праці, спрямованої на українсько-польське примирення та порозуміння, і це особливо прикро, адже процес примирення започаткували не політики, а люди, які безпосередньо пережили найтрагічніші сторінки нашої спільної історії".

Він заявив, що Україна ніколи не ставила під сумнів право Польщі вшановувати своїх національних героїв, військові формування та діячів визвольного руху, навіть тих, які асоціюються зі смертю невинних людей, і тому очікує такого ж ставлення до суверенного права України вшановувати тих, хто боровся за українську державу.

"І ми рішуче відкидаємо спроби нав’язати українцям комплекс виключної колективної провини… Історія потребує чесності, а не політичних ярликів і колективної відповідальності. Ніхто за межами України не має права визначати, кого український народ повинен вважати своїми героями, а кого – ні. Сьогодні, коли українські воїни щодня віддають життя у боротьбі проти російської агресії, будь-які спроби ставити під сумнів право України вшановувати тих, хто в різні історичні епохи боровся за українську державність, є не внеском у примирення, а кроком до нового розділення", – наголосив Зварич.

Посол додав, що ще у 1994 році останній головний командир УПА Василь Кук представник ветеранів 27-ї Волинської дивізії Армії Крайової та Тітус Колаковський подали один одному руку, що стало одним із символів українсько-польського примирення, і тому "сучасні політики повинні знайти в собі мудрість не руйнувати те, що було так важко збудовано".

"Історія має бути простором пошуку правди та взаєморозуміння, а не інструментом політичної боротьби", – резюмував Зварич.

Як повідомлялося, 19 червня президент Республіки Польща Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла, мотивувавши це розбіжностями щодо історичної пам’яті та ставлення до Української повстанської армії (УПА). За його словами, для більшості польського суспільства УПА залишається формуванням, відповідальним за злочини проти громадян Речі Посполитої під час Другої світової війни. Навроцький також висловив незгоду з рішенням Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА.

Після цього від польського ордену Білого Орла відмовився другий президент України (1994-2005рр.) Леонід Кучма, третій президент України Віктор Ющенко (2004-2008 рр) та міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2007рр.) Борис Тарасюк. Також про відмову від низки польських державних нагород заявила низка діючих та колишніх державних діячів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Орден Білого Орла є символом довіри польської держави та вдячності народу, а також підкреслив, що Україна поважає внесок Польщі у спільну боротьбу проти російської агресії, проте зауважив, що Україна не буде сперечатися щодо рішень про нагороди, якщо подібні символи залишаються у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера.